Barça-Real: le Camp Nou scande le nom de Messi pendant le Clasico

À la dixième minute de la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid, des chants à la gloire de Lionel Messi ont été entonnés par le Camp Nou ce mercredi soir. Alors que son avenir s'éloigne du PSG, les rumeurs envoyant l’Argentin en Catalogne sont de plus en plus persistantes.

Les supporters barcelonais rêvent d’un retour de leur légende. Et ils n’hésitent pas à le faire savoir. Ce mercredi soir, le Camp Nou a entonné un chant à la gloire de Lionel Messi lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid (victoire 1-0 des Blaugranas à l’aller) afin de témoigner leur amour au septuple Ballon d’or.

À la 10e minute, clin d'œil au N°10 porté par l’Argentin lors de ses années Barça, le Camp Nou a scandé des "Messi, Messi". Alors que l’hypothèse de voir La Pulga rester au PSG la saison prochaine est devenue très peu probable, les rumeurs envoyant le champion du monde 2022 en Catalogne, qu’il a quittée à l’été 2021, sont de plus en plus insistantes.

Alemany: "Le travail a été fait, est en cours et continuera d’être fait"

"Messi est l’histoire vivante de Barcelone, il est le meilleur de l’histoire du football, a indiqué Mateu Alemany, directeur du football du Barça, au micro de Televisión Española ce mercredi soir. L’estime qu’il a dans cette maison est incontestable. Il est au PSG en train de se battre pour des titres et nous nous battons pour les nôtres. À l’avenir, nous allons voir ce qui arrive. Dans cette affaire, nous avons réduit un nombre important de masses salariales, le travail a été fait, est en cours et continuera d’être fait."

Comme indiqué par RMC Sport cette semaine, Messi ne sera pas Parisien la saison prochaine à moins d'un gros retournement de situation. Au PSG, l’investissement du joueur est remis en cause. Sans compter que se séparer de lui permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n’est pas du tout un détail pour le PSG. Si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l’avenir de l’Argentin ne s’écrira pas dans la capitale. Et les supporters du Barça le voient déjà de retour à la maison.