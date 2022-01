Mercato: ça discute toujours entre Monaco et Newcastle pour Badiashile

Actuellement blessé pour six semaines, Benoît Badiashile intéresse toujours Newcastle. Les Magpies continuent de discuter avec Monaco pour un transfert cet hiver.

La blessure à la cuisse, et l'absence de six semaines, de Benoît Badiashile ne semblent pas avoir refroidi la volonté de Newcastle de recruter le défenseur dès janvier. Les discussions entre l'AS Monaco et Newcastle se sont poursuivies sans qu'une offre officielle ne soit encore arrivée chez les dirigeants monégasques. De sources anglaises, les Magpies sont prêts à faire un effort financier important pour convaincre l'ASM de lâcher son international Espoirs. Alors que Monaco a sondé le marché des défenseurs centraux ces dernières heures, il se pourrait que ses dirigeants décident finalement de faire confiance aux joueurs de l'effectif même en cas de départ de Benoît Badiashile.

Wood, prochaine signature des Magpies

Parmi les joueurs qui pourraient voir leur temps de jeu augmenter en cas de départ de l’international Espoirs, Chrislain Matsima fait bonne figure. C’est lui qui était entré en jeu à la place de Badiashile dimanche lors du match nul de l’ASM à Nantes (0-0). Axel Disasi et Strahinja Pavlovic devraient aussi être concernés, au côté de Guillermo Maripan régulièrement aligné.

Après la signature de Kieran Trippier, Newcastle tente lui de renforcer une équipe qui lutte pour le maintien avec une actuelle 19e place à deux points de Watford, le premier non-relégable. L’attaquant néo-zélandais de Burnley, Chris Wood, devrait ainsi signer dans les prochaines heures pour un montant de 30 millions d’euros.