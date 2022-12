Mercato: ça s'agite pour la clause d'Enzo Fernandez, Manchester United serait en pole

Champion du monde depuis quelques jours, à seulement 21 ans, Enzo Fernandez a explosé aux yeux de l'Europe pendant le Mondial au Qatar. La Premier League lui fait les yeux doux, et Manchester United serait prêt à payer sa clause libératoire dès cet hiver.

La Premier League est tombée sous le charme d'Enzo Fernandez. D'après le média brésilien UOL Esporte, Manchester United serait même prêt à payer la clause de 120 millions d'euros fixée par le Benfica dans le contrat d'Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin, élu meilleur jeune joueur du Mondial, est particulièrement courtisé par les clubs anglais. Jusqu'ici Liverpool et Manchester United se menaient une bataille âpre pour le jeune de 21 ans. En début de semaine, la presse portugaise évoquait une offre de 100M d'euros de Liverpool, refusée par Benfica qui exige les 120M d'euros de la clause. Les Red Devils mèneraient désormais la danse.

Il faut dire que le jeune milieu de terrain à des arguments pour plaire aux plus grands. D'abord, il est champion du monde depuis six jours, avec sa sélection argentine, et en ayant été élu meilleur jeune joueur du tournoi, devant un joueur comme Josko Gvardiol notamment.

Une ascension fulgurante avec Benfica et l'Albiceleste

Débarqué d'Argentine en juillet dernier, Enzo Fernandez a gagné sa place dans le onze de Benfica en s'adaptant rapidement au football européen. Pour l'anecdote, le jeune milieu de terrain a marqué lors de ses trois premiers matches officiels avec Benfica. Il a disputé l'intégralité des matches du club portugais en Liga portugaise et en Ligue des champions en tant que titulaire. Lionel Scaloni n'a donc pas tardé à l'appeler, dès septembre, pour les matches amicaux de préparation. Deux mois plus tard, il était dans la liste pour le Mondial.

Remplaçant au départ face à l'Arabie Saoudite et le Mexique, il a profité des mauvaises performances de ses coéquipiers, et de ses entrées prometteuses - avec un but face au Mexique -, pour gagner sa place de titulaire face à la Pologne lors du troisième match. Il a distribué une passe décisive et n'est par la suite plus sorti du onze.

Le jeune milieu de terrain passe les différentes étapes de sa carrière avec brio, et a même une certaine tendance à les griller, avec succès. Prochaine étape, la Premier League?