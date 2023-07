Mercato: Cahuzac quitte Lens et devrait signer à Nice

Lens a officialisé ce lundi le départ de Yannick Cahuzac, l'un des adjoints de l'équipe première chez les Sang et Or. L'ancien milieu de terrain devrait rapidement s'engager à l'OGC Nice pour épauler le nouveau technicien Francesco Farioli.

Yannick Cahuzac et Lens, c'est fini. Le club artésien a confirmé ce lundi soir le départ de l'ancien milieu de terrain. Ex-joueur au sein de l'effectif lensois entre 2019 et 2022 et reconverti comme adjoint de Franck Haise depuis sa retraite, Yannick Cahuzac quitte le Nord. Les Sang et Or ont officialisé avoir accepté la demande de résiliation formulée par le coach de 38 ans.

"Dans la plus grande écoute et le plus sincère respect, le Racing Club de Lens annonce ce jour avoir accédé à la demande de Yannick Cahuzac d’être libéré de son contrat d’entraîneur adjoint, a indiqué Lens via un communiqué publié sur son site. Pour d’impérieuses raisons personnelles, l’ancien capitaine Sang et Or ne prendra pas part à la reprise de cette saison. Le Racing, qui dévoilera prochainement l’identité du deuxième adjoint de l’équipe professionnelle, remercie Yannick Cahuzac pour ses quatre saisons structurantes dans l’Artois."

Cahuzac devrait rejoindre Ghisolfi à Nice

A peine parti de Lens, Yannick Cahuzac devrait rebondir à Nice selon les informations de Foot Mercato et de la Voix du Nord. Une probable arrivée chez les Aiglons qui porte encore la marque de Florent Ghisolfi. Ancien coordinateur sportif de Lens, l'actuel directeur sportif du Gym semble avoir convaincu Yannick Cahuzac de le rejoindre pour assister l'entraîneur fraîchement nommé Francesco Farioli.

Ce n'est pas le premier élément que le dirigeant azuréen a chipé chez les Artésiens. Florent Ghisolfi a aussi fait venir Laurent Bessière depuis Lens pour y occuper les fonction de directeur de la performance.