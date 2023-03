Ligue 1: avant de le faire venir à Nice, Ghisolfi suivait Ndayishimiye... pour le RC Lens

Florent Ghisolfi, le nouveau directeur sportif des Aiglons, a fait venir Youssouf Ndayishimiye à Nice à la fin du mercato hivernal. Selon le défenseur burundais, le dirigeant était déjà entré en contact avec lui… quand il était à Lens.

Voilà qui ne devrait pas faire remonter la cote de popularité de Florent Ghisolfi du côté de Bollaert. Parti à Nice à l’automne dernier après avoir largement contribué au renouveau Sang et Or au poste de directeur sportif, le prometteur dirigeant (37 ans) a laissé un fort goût amer dans le Pas-de-Calais, où les supporters n’ont pas hésité à lui faire savoir en déployant une banderole insultante à son égard lors de la rencontre entre les Aiglons et le RCL le 1er février dernier.

Arrivé sur la Côte d’Azur à la fin du mercato hivernal en provenance d’Istanbul Basaksehir, Youssouf Ndayishimiye (24 ans) risquerait bien de froisser une nouvelle fois les fans lensois. Comme il l’a lui-même détaillé en conférence de presse ce mercredi, le défenseur burundais était suivi par le directeur sportif l’été dernier à l’époque où le dirigeant officiait encore à Lens… avant de finalement répondre favorablement à ses avances une fois que Florent Ghisolfi avait posé ses valises à Nice.

"J’ai choisi Nice parce que j’ai discuté avec Florent trois mois avant"

"Il m’a suivi l’été dernier. Je n’ai pas fini le championnat, j’étais blessé, je n’ai pas joué les deux derniers mois, c’était difficile. Mon club en Turquie ne voulait pas me lâcher et moi, comme j’étais blessé, je me disais qu’il fallait rester là. Après, cette saison, je pensais que c’était fini. A la fin de la phase aller, on a continué de discuter. C’est un bon mec, il a de bonnes idées, il m’a tout expliqué et m’a laissé le choix. J’en ai parlé avec ma famille et j’ai pris ma décision."

"J’avais beaucoup de clubs, beaucoup de choix mais j’ai choisi Nice parce que j’ai discuté avec Florent trois mois avant, a poursuivi Youssouf Ndayishimiye. Il m’a parlé des ambitions du club, des objectifs du club. Ça m'a plu, j’ai aimé ça et c’est pour ça que j’ai décidé de venir à Nice."

Depuis son arrivée à Nice, Ndayishimiye a pris part aux six rencontres disputées par les Aiglons toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, il était titulaire en charnière centrale aux côtés de Todibo et Dante lors de claque infligée à Monaco dans le derby de la Côte d’Azur.