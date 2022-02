Mercato: Caleta-Car "fatigué" des rumeurs sur son avenir à l'OM

En conférence de presse, ce vendredi, Duje Caleta-Car s'est exprimé sur les nombreuses rumeurs de mercato qui le concernent. Le défenseur international croate assure être heureux à l'OM, mais ne cache pas que sa carrière pourrait évoluer cet été.

"Chaque mercato, c'est pour moi". Au coeur de rumeurs de transferts depuis plus d'un an, Duje Caleta-Car a profité d'une conférence de presse, vendredi, pour exprimer sa lassitude à ce sujet. En janvier, encore, son nom était associé à des clubs anglais, alors que l'Olympique de Marseille était prêt à le laisser partir en cas d'offre satisfaisante. "À chaque fois, les journaux parlent de moi, si je pars ou non. Mais je suis toujours là", a-t-il déclaré, à deux jours du match de championnat de l'OM contre Metz (dimanche 20h45).

"Au sujet de mon avenir, je ne sais pas. Il faut trois parties pour trouver un accord, et ça n'a pas été le cas. L'été, c'est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l'été prochain sur le mercato, mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien avoir gagné", a aussi dit le défenseur international croate.

"Fatigué" par les rumeurs

Relancé à propos de son transfert vers Liverpool avorté durant l'hiver 2021, Duje Caleta-Car a tenu le même discours: "Chaque fenêtre de transferts, c'est pour moi. J'ai entendu: 'Il va partir', 'le club ne veut pas'... Je suis déjà fatigué par ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d'être dans ce club. J'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Si d'autres opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l'OM".

Ce contrat, signé en 2018, s'achève en juin 2023. Ce qui pourrait pousser l'OM à acter un départ au cours du mercato estival à venir, afin d'éviter un départ sans indemnité de transfert. En attendant, le finaliste du dernier Mondial a pris part cette saison à 18 matchs, dont 12 de Ligue 1.