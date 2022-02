Nice-OM: une banderole contre Payet recalée

Selon La Provence, une banderole contre Dimitri Payet a été recalée par les stadiers avant le quart de finale de la Coupe de France entre Nice et l’OM (4-1) mercredi soir.

Nice s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France dans une ambiance effervescente mercredi, en s’imposant face à l’OM (4-1). L’Allianz Riviera était comble, cinq mois après l’arrêt de la rencontre entre les deux équipes en Ligue 1 après le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet. L’international français était de nouveau titulaire, mercredi et les supporters attendaient son retour de pied ferme.

Coiffé d'une couronne Burger King

Selon La Provence, ils avaient même prévu une banderole en son "honneur". Celle-ci était évidemment moqueuse et le représentait coiffé d’une couronne "Burger King", célèbre chaîne de fast-foot. Mais elle a été interceptée par les stadiers avant d’entrer dans la tribune. D’autres messages grossiers contre les Marseillais ont en revanche réussi à se frayer un chemin jusque dans les gradins. Plusieurs insultes ont aussi fusé au cours de la rencontre.

Sur le terrain, les Niçois ont surclassé Marseille (4-1) malgré l’ouverture du score rapide des hommes de Jorge Sampaoli. Ils affronteront Versailles (National 2) en demi-finales dans leur quête d’un premier titre depuis 1997 (sacre en Coupe de France). Christophe Galtier a confié se méfier de ce tirage abordable en rappelant que plusieurs pronostics donnaient l’OM comme futur vainqueur de la compétition.

"On n’a pas grand-chose à faire quand on est entraîneur donc, j’ai pris le temps de lire et d’aller sur beaucoup de sites et on disait que c’était une très belle opportunité pour Marseille de gagner la Coupe de France, a-t-il déclaré ironiquement à l’issue de la rencontre. Je ne dis pas que ce sont les Marseillais qui ont dit ça. Je crois qu’il faut avoir beaucoup d’humilité dans le football parce que beaucoup de choses peuvent se passer."