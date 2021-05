Mercato: Camavinga parmi les pistes du Barça au milieu cet été?

D'après Mundo Deportivo, le Barça aurait coché trois noms pour renforcer son milieu de terrain cet été, et faire remplacer Sergio Busquets à moyen terme. Eduardo Camavinga serait l'un des profils retenus.

Malgré sa saison mitigée avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga attise toujours l'intérêt de nombreux clubs. Mundo Deportivo rapporte ce jeudi que le Barça penserait au jeune international français (18 ans) pour renforcer son milieu de terrain cet été.

Le club songerait à lui pour préparer l'après-Busquets. Ce dernier, à 32 ans, n'est plus aussi efficace qu'à sa grande période des années 2010. Le profil recherché: un jeune avec du potentiel, mais qui a aussi suffisamment d'expérience au niveau professionnel. Avec ses trois sélections en équipe de France et ses 33 matchs de Ligue 1 cette saison (un but et deux passes décisives), Eduardo Camavinga coche toutes les cases.

De surcroît, sa situation contractuelle est propice à un transfert. Eduardo Camavinga est pour l'heure engagé avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022. S'il ne prolonge pas, il pourra s'entendre librement avec un autre club à partir du 1er janvier prochain.

Locatelli et Merino aussi sur la shortlist

Deux autres noms sont aussi cités pour garnir le milieu catalan: Manuel Locatelli (23 ans) et Mikel Merino (24 ans). Le premier évolue à Sassuolo, le second à la Real Sociedad. Ils sont aussi considérés comme des futures références à leur poste, même s'il sont déjà plus agés que le grand espoir rennais.

En Serie A, où Sassuolo occupe la huitième place, Manuel Locatelli a disputé 30 matchs cette saison. Il avait été recruté à l'été 2019 pour 13,5 millions d'euros en provenance de l'AC Milan. Mikel Meerino, lui, a joué 26 matchs en Liga. La Real Sociedad l'avait débauché de Newcastle pour 12 millions d'euros en juillet 2018.