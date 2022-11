Mercato: Chelsea aurait déjà dit non à Cristiano Ronaldo

Désormais libre depuis son départ de Manchester United ce mardi, Cristiano Ronaldo cherche un nouveau club. A en croire les informations du Telegraph, ce ne sera pas Chelsea.

Cristiano Ronaldo ne posera pas ses bagages à Londres, du moins pas à Stamford Bridge, d'apès The Telegraph. Bien qu'un intérêt a existé l'été dernier, lorsque Cristiano Ronaldo poussait pour quitter Manchester United, il n'en est plus rien. La donne a changé et Graham Potter n'aurait aucune intention d'accueillir le Portugais dans son effectif. La volonté de Thomas Tuchel de ne pas le recruter avait d'ailleurs pesé dans la balance il y a six mois.

La libération de Cristiano Ronaldo de son contrat à Manchester United a forcément relancé le débat mais celui-ci n'existerait plus en interne. Le recrutement récent de Pierre-Emerick Aubameyang, et la possible venue de Chistopher Nkunku rendent impossible la venue de Cristiano Ronaldo.

Le rêve du double pivot Rice-Bellingham

Outre le recrutement possible de Christopher Nkunku, Chelsea explore d'autres pistes, notamment au milieu de terrain, où N'Golo Kanté arrive en fin de contrat en juin prochain. Le double pivot Declan Rice-Jude Bellingham, qui a brillé avec l'Angleterre lors du match contre l'Iran (6-2), fait rêver Todd Boehly du côté de Chelsea. The Telegraph précise que le club londonien n'est pas en pole position sur ces dossiers.

Chelsea devrait tenir des pourparlers avec les deux joueurs dans les semaines à venir. Le Borussia Dortmund et West Ham United semblent conscients qu'ils vont perdre leurs hommes vedettes l'été prochain. Todd Boehly était d'ailleurs présent à Doha pour assister à la victoire de l'Angleterre en Coupe du monde contre l'Iran, au cours de laquelle Bellingham et Rice ont réalisé des performances notables.

Chelsea devrait également tenter de signer le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol, élément le plus prometteur à son poste avec Wesley Fofana, recruté l'été dernier. Le board examinera aussi ses options pour le poste de gardien de but, où ni Kepa Arrizabalaga ni Edouard Mendy ne semblent faire l'unanimité.