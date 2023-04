Imbroglio OL-Chelsea? Malo Gusto agite le drapeau blanc, Laurent Blanc en remet une couche

Revenu de blessure dimanche dernier, Malo Gusto se dit prêt à remettre Lyon "à sa place" et souhaite offrir une place européenne à son club formateur. Présent en conférence de presse, le latéral droit de l'OL est revenu sur l'imbroglio entre Chelsea et le club au sujet de sa blessure.

Victime d'une lésion de grade 3 à l'ischio gauche, Malo Gusto a fait son retour lors de la défaite de l'OL contre Marseille (2-1) dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. La latéral droit a marqué un but contre son camps en toute fin de match offrant ainsi la victoire à l'OM. Il lui reste six matchs avec Lyon d'ici la fin de saison avant de s'envoler pour Chelsea, où il a été transféré cet hiver.

Présent à sa demande en conférence de presse en marge du match contre Strasbourg, Malo Gusto est revenu sur la gestion de sa blessure : "C'était une période compliquée avec ma blessure mais je suis content de retrouver les terrains. La blessure a été plus grave que ce que laissait imaginer le diagnostic. J'ai pu bien récupéré et c'est la chose la plus importante pour les deux clubs."

Transféré cet hiver à Chelsea pour 30 millions d'euros, Malo Gusto termine la saison en cours à Lyon, dans son club formateur, où il est prêté. Le latéral droit est revenu sur l'imbroglio à son sujet concernant la gestion de sa blessure entre l'OL et les Blues: "Lyon et Chelsea ont bien géré la chose au niveau de ma rééducation. Ça s'est bien passé, je suis content. Il y au des échanges réguliers avec les deux clubs et j'avais des choses à respecter de chaque côté. On a trouvé un accord au bout de certain moment. Lyon est venu me voir à Chelsea, pour voir comment j'allais et ça m'a fait plaisir et ça m'a poussé."

Deux visions opposées entre Laurent Blanc et Malo Gusto

Son entraîneur actuel, Laurent Blanc, a tout de même reconnu un désaccord entre les deux clubs : "Quand deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur et que les deux sont d'accord, ça peut le faire. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, comment on fait? Voilà. C'est un cas particulier."

Malo Gusto a été touché par certaines critiques de supporters suite à sa longue absence: "Quand tu donnes tout pour un mailot et que t'es un enfant du club, ça te touche quand on pense que tu reportes ton retour de blessure pour rester à Chelsea."

A six journées de la fin du championnat, la latéral droit de 19 ans entend bien finir son aventure avec Lyon tout en se projetant déjà sur la saison prochaine: "Je suis là pour replacer le club en haut. D'un point de vue personnel, je veux laisser le club en Europe c'est important et c'est mon objectif. Et d'un point de vue encore plus personnel, je veux aussi reprendre du rythme pour être prêt pour la saison prochaine."