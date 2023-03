PSG: "Il me fait grimper aux rideaux", Rothen milite pour la venue de Mourinho si Galtier s'en va

En cas de départ de Christophe Galtier en cours de saison ou pendant l'été, Jérôme Rothen a milité pour la venue de José Mourinho au Paris Saint-Germain ce mardi sur RMC.

En échec au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a vu son avenir s'assombrir après l'élimination prématurée contre le Bayern Munich dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pas tendre avec le technicien après la déroute continentale, Jérôme Rothen s'attend à du changement sur le banc du club francilien. Si bouleversement il y a, le membre de la Dream Team RMC Sport a validé la piste José Mourinho, pourtant très bien installé à l'AS Rome.

"D'abord, je ne demande pas que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions. Mais si c'est le choix décidé par les dirigeants parisiens, en effet je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho, a lancé l'ancien milieu du PSG. C'est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire."

Rothen apprécie la discipline de Mourinho

Dans ses précédentes expériences du côté de Chelsea, du Real Madrid ou même à l'Inter Milan, l'entraîneur portugais a déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à gérer des gros caractères dans ses équipes. Quitte à parfois mettre des joueurs de talent sur le banc, comme Karim Benzema, ou à des postes inhabituels.

"Il ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain. Il pourrait recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que cela fait du bruit, a encore estimé le consultant de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme. Il sera au courant de tout et n'hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s'ils ont un statut et un salaire important au club."

Une vraie mentalité de gagnant

Aude-là de ses qualités de meneur d'hommes, José Mourinho a remporté de nombreux trophées lors de sa riche carrière en Europe. C'est simple, le Portugais a gagné la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Conference League.

"A part à Tottenham, où ce n'était pas une mission facile et où il n'a pas gagné de titre, tous les clubs où il est passé ont gagné des titres. Je dis bien tous les clubs, y compris dernièrement", a enchaîné l'ex-joueur de l'équipe de France.

Et Jérôme Rothen de se montrer encore plus véhément dans sa défense de l'hypothèse Mourinho au PSG: "Ce que j'aime chez José Mourinho, c'est que c'est un putain de passionné de football." "Désolé de le dire comme cela parce que ça, cela manque. On est des bonhommes ou pas, les gens ne vont pas être choqué par cela, a ensuite lâché le consultant. Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là. Il me fait grimper aux rideaux. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction. Avec toute l'expérience qu'il a et parce que c'est un passionné, je suis persuadé qu'il va réveiller une grande partie des gens passionnés par le Paris Saint-Germain et qui sont aujourd'hui endormis et ne disent plus rien."

Avant de conclure sur le cas Mourinho: "En plus il aura un côté revanchard car entraîner un club comme le PSG avec ces moyens-là, cela fait longtemps qu'il n'a pas connu cela. Là, ce serait le moyen de montrer qu'il peut gagner la plus belle des compétitions. Et qui mieux que lui car il l'a déjà gagnée deux fois."