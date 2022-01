Mercato: Coman va bien prolonger au Bayern Munich

Comme annoncé par L’Équipe, Kingsley Coman va étendre le contrat qui le lie actuellement au Bayern Munich jusqu’en 2023. Selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre l’ailier de 25 ans et le club bavarois.

L’Équipe précise que Coman devrait en profiter pour augmenter sensiblement son salaire. Il pourrait toucher plus du double de sa rémunération actuelle, ce qui en ferait l’un des trois joueurs les mieux payés du Bayern. Une belle marque de reconnaissance pour le dribbleur formé au PSG et arrivé en 2015, via à un prêt de deux ans en provenance de la Juventus (avant de signer en 2017).

17 trophées avec le Bayern

Freiné par de nombreuses blessures, Coman a tout de même réussi à se faire une place importante à Munich. Au fil des ans. Malgré ses séjours réguliers à l’infirmerie. Depuis qu’il a débarqué outre-Rhin, le natif de Paris a disputé 218 matchs, pour 46 buts et 54 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Il a surtout étoffé son CV de manière spectaculaire avec dix-sept trophées, dont six titres de champion, trois Coupes d’Allemagne et un Mondial des clubs. Sans oublier la Ligue des champions 2020 et son but en finale face au PSG à Lisbonne (1-0).