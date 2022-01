Bayern Munich: Coman en passe de prolonger avec un gros contrat à la clé

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Kingsley Coman va prolonger son contrat de trois ans avec le Bayern Munich, et obtenir une très forte revalorisation salariale.

Kingsley Coman doit bientôt prolonger son bail avec le Bayern Munich, nous informe L'Équipe ce mardi matin, et l’international de l’équipe de France va plus que doubler ses émoluments, et intégrer le top 3 des plus gros salaires du club, toujours selon nos confrères. Si la durée n’a pas filtré, elle dépasserait les trois ans.

Les parties seraient alors liées jusqu’en 2026. L’issue attendue en Bavière est l’aboutissement d’un processus de long terme, parfois sinueux, mais au terme duquel le Français est parvenu à obtenir cette reconnaissance au sein d’un vestiaire dont il est désormais l’une des stars.

17 trophées avec le Bayern Munich

Le joueur formé au Paris Saint-Germain est arrivé en prêt de deux ans en 2015 (avant de signer en 2017), en provenance de la Juventus Turin. Freiné par les blessures depuis le début de son aventure bavaroise, Kingsley Coman s’est imposé comme une référence à son poste d’ailier, réalisant des performances qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus demandés sur le marché européen.

Une donnée qui a pu peser dans les négociations avec le Bayern Munich, conscient de posséder une perle rare qu’il ne pouvait se permettre de céder à la concurrence, d’autant plus qu’il correspond aux exigences du football pratiqué par le champion d’Allemagne. Le joueur s’est forgé un incroyable palmarès depuis qu’il est arrivé à Munich, soulevant pas moins de 17 trophées avec son club, dont la Ligue des champions en 2020, un titre auquel il aura participé avec un but en finale contre son ancien club, le Paris Saint-Germain.