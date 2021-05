Mercato: Conceiçao serait proche de Naples

Selon la presse italienne, le Napoli aurait trouvé son prochain entraîneur, après le départ de Gennaro Gattuso. Il s’agirait du coach actuel du FC Porto, Sergio Conceiçao.

Naples ne perd pas de temps. Au lendemain de l’annonce du départ de Gennaro Gattuso, consécutif à la décevante cinquième place finale obtenue et synonyme seulement de Ligue Europa pour la saison prochaine, le club azzuro pourrait déjà avoir trouvé le nom de son remplacement, selon la presse italienne.

En effet, le Corriere dello Sport indique ce lundi que Sergio Conceicao, en fin de contrat avec le FC Porto, serait sur le point d'arriver. L’entraîneur portugais, passé par Nantes entre 2016 et 2017, semble avoir la cote en Italie depuis qu’il a éliminé la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions cette saison. En quart de finale, son équipe avait été sortie par Chelsea.

Deux titres de champion du Portugal

Après une saison vierge, le titre ayant été remporté par le Sporting en Liga NOS, le technicien ne devrait pas rester sur le banc des Dragoes où il compte deux titres de champion en 2018 et 2020. Pour Naples, ce serait un entraîneur dans le même style que Gattuso, latin, expressif, voire explosif.

L’ancien attaquant est déjà passé par la Serie A mais n’y a jamais entraîné: Conceicao a évolué à la Lazio Rome, Parme et l’Inter Milan entre 1998 et 2004. Pour Naples, il s’agirait de son quatrième entraîneur depuis trois ans, le premier étranger, après Sarri, Ancelotti et donc Gattuso.