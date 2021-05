Serie A: la Juve qualifiée sur le fil pour la Ligue des champions, pas Naples

La dernière journée de Serie A s'est conclue ce dimanche par la qualification in extremis de la Juve pour la prochaine Ligue des champions, avec une large victoire à Bologne (4-1). Naples se contentera de la Ligue Europa.

La Juve a eu chaud mais la Juve y sera. Les Turinois ont validé ce dimanche leur place dans le top 4 du classement final de la Serie A, avec une large victoire à Bologne (4-1), dans le cadre de la dernière journée de championnat. Mal embarqués dans la course à la Ligue des champions, les Turinois doivent leur ticket pour la C1 à la contre-performance de Naples, tenu en échec par Vérone (1-1).

L'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta et la Juventus forment donc le top 4 et disputeront la Ligue des champions. Naples termine cinquième, devant la Lazio et l'AS Rome.

>>> plus d'infos à suivre