Portugal: le Sporting sacré champion, 19 ans après

Après sa victoire face à Boavista ce mardi soir (1-0), le Sporting est officiellement champion du Portugal. Dix neuf ans après son dernier sacre, le club lisboète s'adjuge le 19e titre de champion de son histoire.

C'est fait ! Le Sporting s'offre le titre de champion du Portugal. Il lui tendait les bras. Ce mardi, les hommes de Ruben Amorim se sont imposés face à Boavista (1-0), de quoi sceller l'issue du championnat et leur titre de champion, 19 ans après leur dernier sacre lors de la saison 2001-2002. Les joueurs, le staff et les dirigeants ont explosé de joie au coup de sifflet final.

A l'extérieur du stade, où de nombreux supporters étaient rassemblés, des feux d'artifice ont illuminé la nuit lisboète. Des heurts avaient éclaté pendant le match. Des fans ont lancé des projectiles, notamment des bouteilles, sur la police qui a riposté par des charges et des tirs de balles en caoutchouc, ont rapporté les télévisions locales sur place, faisant état d'un blessé. La tension a débordé momentanément suite au but qui a permis au Sporting d'ouvrir le score à la demi-heure de jeu.

L'écart de huit points creusé en tête du classement par une équipe toujours invaincue à deux journées de la fin du championnat est un exploit pour un club qui, trois ans auparavant, traversait la pire crise de son histoire centenaire, lorsque des supporters ont envahi et saccagé son centre d'entraînement, agressant ou menaçant joueurs et staff. L'incident avait alors provoqué le départ de plusieurs cadres de l'effectif et du coach Jorge Jesus, mais aussi la démission d'une direction accusée d'avoir attisé la colère des fans.

La jeunesse replacée au coeur de la politique sportive

Le renouveau du Sporting avait commencé en 2020 quand le président Frederico Varandas a décidé de "changer de paradigme", afin de placer à nouveau la jeunesse au coeur de sa politique sportive et renouer avec l'héritage d'un club qui a vu naître le Ballon d'or Luis Figo et, plus récemment, près de la moitié des vainqueurs de l'Euro-2016 comme Joao Moutinho, Nani ou Ricardo Quaresma.

Le Sporting s'offre une belle revanche sur son passé des dernières années en s'offrant le 19e titre de champion du Portugal de son histoire, grâce à une alchimie collective parfaite qui aura su mener l'équipe au sommet cette saison.

Une jeunesse déterminante et décisive

Cette saison aura été celle de l'éclosion pour plusieurs joueurs à fort potentiel issus du vivier, promus en équipe première et régulièrement utilisés par l'entraîneur Ruben Amorim, lui-même âgé de 36 ans seulement.

En défense, Gonçalo Inacio (19 ans) et Nuno Mendes (18 ans), courtisés notamment par Manchester City et la Juventus Turin, se sont imposés comme des titulaires indiscutables. Au milieu, Ruben Amorim a pu compter sur Daniel Bragança (21 ans) et Matheus Nunes (22 ans) qui ont souvent fait des entrées décisives. Et en attaque, Jovane Cabral (22 ans) et Tiago Tomas (18 ans) ont marqué des buts importants.

En mars dernier, le technicien du Sporting n'hésitait pas à parler de la jeunesse comme "le pari" du club après avoir lancé Dario Essugo, un jeune milieu de la génération 2005 alors tout juste âgé de 16 ans et 6 jours, devenant le plus jeune joueur à disputer un match de première division portugaise.

Au-delà des joueurs issus de son "académie", le Sporting est une des équipes les plus jeunes du championnat car son recrutement a obéi à cette même logique. Ses paris les plus réussis restent sûrement le prêt de l'Espagnol Pedro Porro (21 ans), et le Portugais Pedro Gonçalves (22 ans), élu meilleur espoir du championnat la saison dernière et actuellement en tête des buteurs de la compétition avec 18 réalisations, à égalité avec l'international suisse du Benfica, Haris Seferovic.

Des joueurs d'expérience pour encadrer cette fougue

Pour encadrer cette pouponnière, le Sporting a tout de même fait venir l'été dernier quelques joueurs d'expérience comme l'international portugais Joao Mario, formé au club et prêté par l'Inter Milan. L'ancien gardien du Real Madrid, Antonio Adan, ou encore l'international marocain Zouhair Feddal avaient aussi rallié le club.

Cet hiver, le Sporting a même rapatrié l'ancien international portugais Joao Pereira, âgé de 37 ans. Lui aussi connait bien la maison et a pu faire bénéficier de toute son expérience au groupe de Ruben Amorim.

Ruben Amorim © Icon Sport

"Le mélange entre joueurs de l'académie et joueurs plus expérimentés est important dans le succès des équipes", expliquait Amorim après avoir garanti l'accès à la Ligue des champions la saison prochaine.

Le Sporting retrouvera donc la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Et pour cela, le club compte conserver ce nouvel élan porté par la jeunesse. "Nous allons souffrir (en C1, ndlr), mais nous ne pouvons pas changer notre idée de parier sur la formation et la valorisation des joueurs", a confié Ruben Amorim.