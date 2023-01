Mercato: convoité par le PSG, Rayan Cherki va rester à Lyon

Info RMC Sport : Courtisé par le PSG au mercato d'hiver, le jeune attaquant des Gones Rayan Cherki (19 ans) va rester à Lyon, selon nos informations.

Sauf retournement de situation, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki ne signera pas au Paris Saint-Germain cet hiver. La décision de le conserver a été prise en haut lieu chez les Gones. Une dernière offensive du PSG était censée arriver alors que le mercato d’hiver ferme ses portes mardi soir. Elle ne devrait pas être de nature à modifier les plans du président Jean-Michel Aulas. Laurent Blanc devrait donc pouvoir compter sur son jeune attaquant de 19 ans et Malo Gusto. Ce dernier va être transféré à Chelsea puis prêté à Lyon jusqu’à la fin de la saison, comme révélé par RMC Sport.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Le PSG espère avoir un renfort avant la fermeture du mercato

"Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas, avait déclaré l’entraîneur de l’OL ce vendredi en conférence de presse. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s'ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d'autorité. Des garanties ? Oui, mes dirigeants m'ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon."

Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain réfléchissait toujours à l’opportunité de recruter un joueur offensif. La piste Milan Skriniar est toujours étudiée en défense. Paris qui a perdu Pablo Sarabia espère avoir un nouveau renfort avant la clôture du mercato.