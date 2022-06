Mercato: Coquelin ne ferme pas la porte à la L1, l'OM et l'OL sur le coup

Francis Coquelin (31 ans), milieu de terrain de Villarreal, a réagi aux intérêts évoqués dans la presse de Marseille, Lyon et Rennes. L’ancien Lavallois se donne le temps de la réflexion.

Francis Coquelin (31 ans) a la cote en France. A la sortie d’une saison remplie avec Villarreal achevée en demi-finale de Ligue des champions, le milieu de terrain suscite les intérêts de plusieurs clubs de Ligue 1. Les noms de Marseille, Lyon et Rennes ont été cités comme potentiels prétendants pour l’ancien Lavallois, lié avec le club espagnol jusqu’en 2024. En visite dans les installations de son club formateur de l’AS Bourny (Mayenne) le week-end dernier, l’ancien international Espoirs s’est dit flatté de susciter quelques convoitises.

"Je ne ferme aucune porte"

"Apparemment oui, il y a des intérêts de clubs français, confirme-t-il dans Ouest-France. Ça fait toujours plaisir (sourire). Après, j’ai encore un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte, on verra. Pour l’instant, je suis concentré sur le fait de bien me préparer physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato est long donc on verra ce qu’il se passera. Pour l’instant je suis très heureux là-bas. C’est un peu le jeu du mercato, il y a beaucoup de rumeurs."

En cas de départ, il privilégierait une destination où il jouerait en Coupe d’Europe. "C’est clair que quand on a goûté à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer, confirme-t-il. Moi, j’ai toujours privilégié le côté sportif dans les projets que j’ai choisis, des projets ambitieux, et c’est ce qui va me guider encore dans les prochaines années et sur le reste de ma carrière."

Coquelin a rejoint Villarreal en 2020 en provenance de Valence contre sept millions d’euros. Malgré une blessure eu au tendon d’Achille, il a activement pris part au superbe parcours des hommes d’Unai Emery en Ligue des champions, achevé aux portes de la finale face à Liverpool.