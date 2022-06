Mercato: Manchester United va surenchérir pour De Jong

Manchester United a érigé le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong en objectif prioritaire. Le club prévoit de transmettre une nouvelle offre de plus de 70 millions d'euros à Barcelone, selon le Guardian.

Le président-directeur général de Manchester United, Richard Arnold, vit sa première fenêtre estivale sur le marché des transferts depuis son intronisation en février, et doit faire face à l’hystérie des supporters mancuniens lui réclamant d’agir vite et fort pour répondre aux mouvements observés chez les rivaux que sont Liverpool et surtout Manchester City. Les Reds ont officialisé l’arrivée de Darwin Nunez, tandis que les Skyblues ont très tôt annoncé le transfert de la superstar norvégienne Erling Haaland, le deuxième attaquant le plus convoité derrière Kylian Mbappé.

Incapable d’accrocher la Ligue des champions et de revenir au niveau des deux mastodontes qui s'installent au sommet du championnat anglais ces dernières années, Manchester United sort affaibli d'une saison qui a confirmé le déclin du club. Dans ce contexte, les dirigeants mancuniens sont priés de réagir pour réinstaller le club dans le gotha européen. Or, une partie de la saison va se jouer cet été.

Un transfert espéré avant le coup d'envoi de la Premier League au plus tard

Pour remplacer Paul Pogba, parti en catimini, un nom est donc attendu pour que le mercato soit jugé réussi. Celui de Frenkie de Jong, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça, revient justement avec insistance. La fenêtre des transferts n'ouvre que le 1er juillet, et la direction du club mancunien n’a pas l’intention de céder à la panique en dépit des enjeux.

D’après les informations relayées par le Guardian, Manchester United ne se demande pas si le joueur va bien signer cet été, mais quand. Dans ses calculs, Manchester United tient compte de la situation financière précaire de Barcelone, qui doit vendre, et estime qu’il n’y aura pas de concurrence pour De Jong, en tout cas pas d'offres émises par des clubs ayant les ressources financières suffisantes pour écarter Manchester United de la course.

Pour s'assurer d'obtenir ce qu'il convoite, Manchester United prépare une deuxième offre d'environ 70 millions d'euros (+ bonus), après avoir vu une première offre de 60 millions d'euros (+ bonus), rejetée par le FC Barcelone, toujours selon le Guardian.

Manchester United espère en tout cas que l'arrivée de De Jong sera scellée avant que le club ne s’envole le 8 juillet, direction la Thaïlande, pour un stage de pré-saison. Si le club n’y parvient pas, Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur, veut pouvoir compter sur Frenkie de Jong pour la première rencontre de Premier League de la saison, rapporte le Guardian. Dans l’environnement du club, la confiance est de mise.