Mercato: Costil rebondit en Serie A, une première aventure à l'étranger à 36 ans

À 36 ans, Benoît Costil va pour la première fois découvrir un championnat étranger. Libre de tout contrat, le gardien français s'est engagé avec la Salernitana, en Serie A, ce lundi.

Ces dernières semaines, il s'entretenait à Vannes, en Bretagne, pour garder la forme. Désormais, Benoit Costil va pouvoir relever un nouveau défi : ce lundi, le gardien français s'est engagé à la Salernitana, 15e du dernier exercice de Serie A. Il était libre de tout contrat aprè avoir passé six mois à Lille comme remplaçant. Ce sera la première expérience à l'étranger de sa carrière.

La nouvelle a été officialisée directement par le club du sud de l'Italie, dans un court communiqué son site officiel. L'ancien international français (1 sélection) s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024 et portera le numéro 56. Son arrivée a été saluée sur les réseaux sociaux de la Salernitana, pour lesquels Costil a posé avec le maillot du club pour la première fois, dans un post lui souhaitant la "bienvenue", en français dans le texte.

Un habitué de la Ligue 1

Jusqu'alors, Costil n'avait jamais joué hors de France, écumant les clubs de Ligue 1 pendant près de deux décennies. Formé à Caen, il avait été repéré en 2011 par le Stade Rennais, avec lequel il aura passé 255 matchs et fait ses débuts en Coupe d'Europe. En 2017, il avait rejoint Bordeaux, où il aura été un cadre mais n'aura su empêché la dégringolade du club et sa relégation en 2022. La saison passée, il avait passé six mois à Auxerre, avant de rompre son contrat, critiqué pour ses performances. Recruté pour la fin d'année au LOSC, il n'aura pas disputé le moindre match.

Rien n'indique qu'il disposera de plus de temps de jeu à la Salernitana, où la concurrence à son poste est rude. L'an passé, le poste de titulaire dans les cages était partagé entre Luigi Sepe (32 ans), capitaine du club, et surtout le Mexicain Guillermo Ochoa (38 ans), encore titulaire avec son pays lors du dernier Mondial et venu renforcer le club lors du dernier mercato hivernal.