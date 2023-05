Mercato: courtisé par le PSG, quel bilan pour Mourinho à l’AS Rome?

Selon les informations de RMC Sport, le PSG accélère sur José Mourinho pour devenir son prochain entraîneur la saison prochaine. Légende du foot européen, le Portugais dirige la Roma depuis deux ans et a mené le club à son premier titre depuis 15 ans.

Accueilli en héros, il décroche un titre historique dès sa première saison

Viré de Tottenham en avril 2021, José Mourinho n’est pas resté longtemps sans club puisqu’il a été nommé dès l’été suivant sur le banc de l’AS Rome par son ambitieux actionnaire américain, Dan Friedkin. A son arrivée, le Portugais fait le ménage dans l’effectif en écartant huit joueurs dont il souhaite se séparer (dont Javier Pastore, Steven Nzonzi ou Jordan Veretout…). Sous ses ordres, la Louve se qualifie pour la Ligue Europa en terminant 6e de Serie A, bon indicateur de l’écart avec les cadors du championnat contre lesquels son équipe souffre (défaites contre l'Inter, l'AC Milan et la Juventus mais une victoire de prestige dans le derby face à la Lazio, 3-0).

Mourinho a tout de même fait chavirer tout une ville en menant la Roma au premier titre européen de son histoire (sans compter la victoire en Coupe des villes de foire en 1961). Malgré une humiliation à Bodo-Glimt (6-1) en poule, Rome remporte la première édition de l'Europa Conference League en s’imposant face au Feyenoord Rotterdam (1-0) en finale. Il devient le premier entraîneur de l’histoire à remporter les trois Coupes d’Europe (Ligue des champions, Ligue Europa et Europa Conference League).

La Ligue des champions toujours accessible cette saison

Avec un effectif renforcé par des valeurs sûres libres (Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic) ou prêtée (Georginio Wijnaldum), José Mourinho était encore plus attendu cette saison. Longtemps à la lutte pour le Top 4, la Roma est en ballotage défavorable à quatre journées de la fin (7e à 5 points du 4e). La qualification en Ligue des champions est toujours possible pour la Roma par le championnat ou la Ligue Europa. L’équipe est qualifiée pour les demi-finales et sera opposée au Bayer Leverkusen pour tenter de se hisser en finale avec un nouveau titre en ligne de mire pour le Portugais mais aussi une qualification pour la prochaine C1.

Une bonne entente avec les dirigeants

Sous contrat jusqu’en 2024, José Mourinho a récemment mis en avant sa bonne entente avec ses dirigeants et le directeur général du club, Tiago Pinto. En début de saison, l’idée d’une prolongation de contrat avec été étudiée sans que cela ne se concrétise pour le moment. Le Portugais a récemment évoqué son avenir en laissant planer le doute alors que l’intérêt du PSG commençait à émerger. "Je suis heureux ici, je ne le cache pas, j'aime les gens et ils m'aiment, j'ai le sentiment que tout le monde me respecte à Trigoria (centre d’entraînement du club, ndlr), a-t-il confié en conférence de presse, jeudi. J'ai une bonne relation avec les propriétaires, même avec Pinto. Les joueurs sont fantastiques, ils sont presque comme des enfants, j’ai une empathie formidable avec eux. Parfois j'ai des frustrations, parfois j'ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j'ai vu des gens heureux et j'en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard."

Consultants, arbitres… toujours le roi des punchlines

Avoir franchi le cap symbolique des 60 ans en janvier dernier l’a pas assagi. José Mourinho conserve son goût les piques acerbes et ironiques. Il peste régulièrement contre l’arbitrage et a peut-être même poussé le bouchon un peu trop loin la semaine dernière en qualifiant Daniele Chiffi comme le "pire arbitre" croisé dans sa carrière. Il s’en prend aussi aux consultants comme Antonio Cassano, qu’il a allumé à plusieurs reprises ces dernières semaines.