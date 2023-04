Roma-Feyenoord: Mourinho se paye encore Cassano après sa qualification en demies de Ligue Europa

José Mourinho n'a pas manqué de glisser un tacle à Antonio Cassano après sa victoire en quarts de finale de Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome contre Feyenoord.

Ce n'est pas un scoop: José Mourinho a la rancune tenace. L'entraîneur portugais de l'AS Rome l'a encore démontré jeudi soir dans sa guerre des mots avec Antonio Cassano, après la folle victoire 4-1 arrachée en prolongation contre Feyenoord en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Ce succès, obtenu avec notamment un but salvateur de Paulo Dybala à la 89e minute, a permis au club de la Louve de se hisser dans le dernier carré de la compétition.

Au micro de Sky Sport pour une interview d'après-match, José Mourinho a été informé par son interlocuteur que le studio de la chaîne italienne était "rempli de champions". Le Special One a alors sauté sur l'occasion pour glisser: "Cassano n'est pas là, non?" Ce qui a déclenché les rires des personnes présentes dans le studio de Sky. Car entre José Mourinho et Antonio Cassano, la hache de guerre est déterrée depuis quelques semaines.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence

Une dispute qui dure

Début avril, Antonio Cassano, qui s'était déjà permis de tirer à boulets rouges en février, a vertement critiqué les compétences de José Mourinho lorsque ce dernier a été cité comme potentiel successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid. "Mourinho, c'est du cinéma. Je ne sais pas comment Mourinho obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant, mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Martin", avait lâché l'ancien international italien (39 sélections), aujourd'hui âgé de 40 ans.

La réplique ne s'était pas faite attendre. Et elle était particulièrement acerbe: "Chacun est libre d'avoir ses préférences ou même de critiquer. Mais quand il s'agit des autres, comme Antonio Cassano, les choses sont différentes. Il s'amuse et les autres travaillent sérieusement. Cassano a joué pour la Roma, l'Inter et le Real Madrid. À Madrid, on se souvient de lui pour son manteau, avec la Roma, il a remporté une Supercoupe sans jouer et avec l'Inter, il n'a même pas remporté la Coupe de Lombardie".

Le fantasque et surtout très loquace ex-milieu offensif de l'AS Rome (2001-2006) avait fini par en remettre une couche, en déclarant que José Mourinho s'en "fout du football" et en le recadrant sur un sous-entendu par rapport à une supposée dispute avec un ancien coéquipier de l'Inter: "Encore une histoire de merde, comme la façon dont vous faites jouer vos équipes".