Mercato: cité au PSG, Mourinho évoque son avenir

Sur un nuage après la qualification de l’AS Rome pour les demi-finales de la Ligue Europa, José Mourinho s’est dit heureux en Italie, tout en indiquant qu’il fera un point sur son avenir plus tard alors que son nom est cité au PSG.

José Mourinho (60 ans) est un homme heureux. Il a qualifié son équipe pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi après la victoire face au Feyenoord (4-1, a.p.). Il savoure avant de penser à son avenir qui pourrait s’écrire ailleurs l’été prochain malgré un contrat courant jusqu’en 2024. Comme expliqué par RMC Sport, son nom est notamment cité du côté du PSG parmi les potentiels candidats pour prendre la succession de Christophe Galtier, dont l’aventure pourrait s’arrêter en juin.

"Parfois j'ai des frustrations, des ambitions différentes, mais je suis heureux"

"Je suis heureux ici, je ne le cache pas, j'aime les gens et ils m'aiment, j'ai le sentiment que tout le monde me respecte à Trigoria (centre d’entraînement du club, ndlr), a-t-il confié en conférence de presse, jeudi. J'ai une bonne relation avec les propriétaires, même avec Pinto (Tiago Pinto, directeur général du club). Les joueurs sont fantastiques, ils sont presque comme des enfants, j’ai une empathie formidable avec eux. Parfois j'ai des frustrations, parfois j'ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j'ai vu des gens heureux et j'en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard."

Nommé en 2021 sur le banc romain, Mourinho a mené le club à la victoire en Conference League dès sa première saison, agrémentée d’une sixième place en championnat. La Louve traverse une seconde saison de belle qualité avec une quatrième place provisoire, qualificative pour la Ligue des champions, à huit journées de la fin du championnat.

"J'ai suffisamment d'expérience pour comprendre le travail que je fais, a ajouté Mourinho jeudi. Je suis équilibré, je suis dans une phase où les joueurs et les supporters sont plus importants, je suis le dernier. J'essaie de donner de la joie aux fans et de faire grandir les garçons. Je suis sûr que les fans seraient rentrés chez eux heureux pour l'équipe, quel que soit le résultat. Nous avons des limites, Dybala a douté jusqu'à la dernière minute. Je ne suis jamais en colère contre l'équipe, même quand elle perd. Cette équipe est une famille, avec toutes ses limites. Maintenant, nous devons nous reposer et penser au match à Bergame. Il faut oublier la Ligue Europa."