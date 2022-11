Mercato: Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord avec Al-Nassr contre un salaire hallucinant

Libre depuis la semaine dernière et la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr, pour un contrat de deux ans et demi et un salaire délirant.

Hallucinant, délirant, démesuré… Selon Marca, Cristiano Ronaldo (37 ans) aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr sur des bases salariales ahurissantes. Le Portugais serait en passe de signer un contrat de deux ans et demi contre un salaire de plus de 200 millions d’euros par an avec l’équipe basée à Riyad, la capitale du pays. Il y retrouverait l’entraîneur français, Rudi Garcia, sur le banc depuis juillet 2022, un an après la fin de son aventure à Lyon.

Le transfert sur le point d'être "bouclé"

Ces émoluments annuels comprendraient les accords salariaux et publicitaires du joueur, au cœur d’un pays en plein sport washing, comme en attestent l’organisation récente d’éléments majeurs (Grand Prix de F1, Dakar, super ligue dissidente de golf, contrat mirobolant avec Messi comme ambassadeur du tourisme…). Faute de prétendants en Europe, Ronaldo, actuellement au Qatar pour y disputer la Coupe du monde avec le Portugal, pourrait opter pour un exil doré. Selon Marca, l’affaire serait sur le point d’être "bouclée".

"Aucun obstacle juridique ne s’y oppose et il existe cette offre hors marché qui a conduit le Portugais à accepter la proposition", selon le quotidien espagnol. Cristiano Ronaldo est libre de tout contrat depuis la résiliation de celui qui le liait à Manchester United la semaine dernière. Une rupture consécutive aux violentes et nombreuses critiques émises par le quintuple Ballon d’or contre le management de son club et l’entraîneur Erik ten Hag dans une interview.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’été dernier, Ronaldo avait été approché par un autre club saoudien, Al-Hilal, champion en titre et grand rival d’Al-Nassr mais l’affaire n’avait pas pu se conclure pour des raisons administratives. Le joueur ne s’est pas exprimé sur son avenir depuis le début du Mondial, qu’il vise comme le dernier objectif ultime de son immense carrière. S’il s’engageait en Arabie saoudite, il deviendrait un ambassadeur de poids alors que le pays devrait prochainement officialiser sa candidature pour organiser la Coupe du monde 2030.