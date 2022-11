Portugal-Uruguay: la technologie dans le ballon ne donne pas le but à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en était persuadé, il avait ouvert le score pour le Portugal face à l'Uruguay (2-0). Mais le but a pourtant été accordé à son coéquipier Bruno Fernandes. Malgré la demande du Portugal d'examiner cette situation, la technologie de la Fifa affirme que l'attaquant n'a pas touché le ballon sur le centre de Bruno Fernandes, qui est donc le buteur.

Décidément, ce n'était pas la soirée de Cristiano Ronaldo. Largement consolé par la belle victoire de son équipe (2-0) qui assure la qualification du Portugal en 8es de finale, Cristiano Ronaldo a passé une sale soirée sur le plan comptable.

Alors qu'il était certain d'avoir ouvert le score, la Fifa a finalement accordé le premier but à Bruno Fernandes, une décision confirmée ce mardi par la technologie intégrée dans le ballon, selon ESPN. Cette dernière aurait permis de confirmer que CR7 n'avait pas touché la passe de son ex-coéquipier à Manchester United.

"Dans le match entre le Portugal et l'Uruguay, en utilisant la technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de match officiel Al Rihla d'adidas, nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match", a assuré la FIFA. Aucune force externe sur le ballon n'a pu être mesurée. Le capteur IMU 500Hz à l'intérieur du ballon nous permet d'être très précis dans notre analyse."

Sur un centre enroulé en direction du but venu de la droite, Cristiano Ronaldo s'étend de tout son long et donne l'impression de dévier le ballon au fond des filets. Au ralenti, cela est beaucoup moins évident, et le but est finalement accordé à Bruno Fernandes. Malgré le recours du Portugal ce mardi, la technologie donne raison à la décision initiale. Le Portugais poura néanmoins se vanter, à raison, d'avoir grandement contribué au but en gênant le gardien.

Du potentiel doublé à la soirée blanche

Ce n'est pas tout, puisque dans le meilleur des cas, Cristiano Ronaldo aurait pu s'offrir un hypothétique doublé. En fin de rencontre, Bruno Fernandes a obtenu un penalty pour une main du défenseur uruguayen. Tireur désigné, Cristiano Ronaldo venait de céder sa place. C'est donc Bruno Fernandes qui s'est chargé de transformer le tir au but. Avec plus de réussite, "CR7" aurait potentiellement pu s'offrir un doublé.

Malgré cette affaire minime, l'essentiel est assuré pour le Portugal. Les hommes de Fernando Santos ont validé leur qualification et un nul leur suffira pour terminer premiers de leur groupe.