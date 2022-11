Mercato: le contrat très très lucratif qui aurait été proposé à Cristiano Ronaldo par Al-Nassr

D'après CBS Sports, le club saoudien d'Al-Nassr, coaché par Rudi Garcia, a formulé une offre à Cristiano Ronaldo. Un contrat de trois ans serait à la clé, pour un total de 216 millions d'euros.

Cristiano Ronaldo va devoir se trouver un nouveau point de chute. Avant le premier match du Portugal en Coupe du monde, Manchester United a annoncé avoir résilié "d'un accord mutuel" le contrat de "CR7". Le quintuple Ballon d'or s'était auparavant lâché contre son club et Erik ten Hag dans une interview explosive.

Selon CBS Sports, Al-Nassr a offert un contrat de trois ans à Cristiano Ronaldo, avec 75 millions de dollars par an (soit près de 216 millions d'euros au total). Ce club est actuellement dirigé par Rudi Garcia et est l'un des plus titrés en Arabie saoudite, avec neuf titres de champion au palmarès.

Lors du dernier mercato estival, Al-Hilal s'était aussi manifesté, proposant 243 millions d'euros sur deux ans. Al-Nassr s'intéresse aussi depuis plusieurs mois à Cristiano Ronaldo, qui a repoussé les premières approches. La situation a désormais changé, dans le sillage de son départ de Manchester United.

Un intérêt "plus fort que jamais" pour Al-Nassr

D'après le média, les discussions sont plutôt avancées et l'intérêt d'Al-Nassr est "plus fort que jamais", n'attendant plus que l'accord de Cristiano Ronaldo. Libre de tout contrat, celui qui était revenu à Manchester United à l'été 2021 dispute actuellement sa cinquième Coupe du monde avec le Portugal. Dans son entretien qui lui a coûté sa place au sein du club mancunien, Cristiano Ronaldo prétendait vouloir partir à la retraite en cas de victoire finale de la Seleçao au Mondial.

Depuis l'arrivée d'Erik ten Hag à Old Trafford, l'ancien du Real Madrid n'était plus considéré comme un titulaire. Plusieurs épisodes ont nourri le divorce, à l'image du match contre Tottenham où le technicien néerlandais a demandé à Cristiano Ronaldo de rentrer pour 3 minutes. Furieux d'être ainsi considéré, le Portugais était parti directement aux vestiaires.

Al-Nassr serait pour l'instant le seul club à avoir proposé une offre concrète à Cristiano Ronaldo depuis son départ de Manchester United. Reste à savoir si la Coupe du monde pourrait aussi convaincre d'autres prétendants de passer à l'action pour recruter un homme qui a marqué 24 buts la saison dernière en 39 matchs.