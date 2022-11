Mercato: le ministre des Sports saoudien valide la piste Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est plus, depuis mardi, un joueur de Manchester United. Son contrat a été résilié. Ces derniers jours, la piste de l'Arabie saoudite, plus particulièrement du côté d'Al-Nassr de Rudi Garcia, a été évoquée pour la star portugaise. Le ministre des Sports saoudien valide.

"Tout est possible." C'est en ces termes qu'Abdulaziz bin Turki Al Saud, le ministre des Sports saoudien, a parlé de la venue de Cristiano Ronaldo dans son championnat, plus particulièrement du côté d'Al-Nassr de Rudi Garcia. Au micro de BBC, ce dernier a fait part de sa joie d'imaginer CR7 évoluer sur ses terres: "J'aimerais voir Ronaldo jouer pour la ligue saoudienne", a t-il clamé. Et d'ajouter: "Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans."

Libéré par Manchester United après un conflit ouvert entre les deux parties, Cristiano Ronaldo devra chercher un nouveau club après la Coupe du monde. Chelsea, qui a un temps hésité l'été dernier, n'est pas intéressé, pas plus que le Bayern Munich, et ce malgré la blessure de Sadio Mané qui risque de l'éloigner des terrains plusieurs mois.

Une offre exceptionnelle sur la table?

D'autres pistes, comme Newcastle ou l'Arabie saoudite ont émergé ces dernières heures. Cristiano Ronaldo est de son côté pleinement concentré sur le Mondial au Qatar avec sa sélection - le Portugal a remporté jeudi son premier match face au Ghana, CR7 a marqué.

Il a d'ailleurs annoncé récemment dans la virale interview à Piers Morgan qu'il mettrait un terme à sa carrière en cas de victoire finale. L'attaquant de 37 ans a déclaré la semaine dernière qu'un club lui avait proposé un contrat de deux ans d'une valeur exceptionnelle de 350 millions d'euros, qu'il a refusé. De nombreuses sources indiquent que cette offre pourrait provenir d'Arabie saoudite.