Mercato: Cuadrado sur le point de signer à l’Inter Milan

Après quasiment huit saisons à la Juventus, Juan Cuadrado va vivre une nouvelle aventure. Toujours en Italie puisque selon le journaliste Fabrizio Romano, le latéral olombien est sur le point de signer un contrat d'un an avec l'Inter Milan.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, l’Inter Milan a également terminé à la 3e place en Serie A. Une position permettant aux Intéristes de participer à nouveau à la Coupe aux grandes oreilles. Mais comme souvent durant les mercatos, les Italiens doivent composer avec des départs importants. Comme celui de Marcelo Brozovic (parti à Al-Nassr), et celui à venir du gardien André Onana ( à Manchester United).

L’entraîneur Simone Inzaghi pourra au moins compter sur un élément disposant d’une belle expérience européenne. Selon Fabrizio Romano et Sky Sport, Juan Cuadrado est sur le point de signer un contrat d’un an avec l’Inter Milan. Le latéral droit colombien est libre de tout contrat après une aventure de huit saisons à la Juventus. L’élément de 35 ans devrait arriver à Milan ce lundi soir, et passer sa visite médicale mardi.

Un antécédent spécial entre Cuadrado et l’Inter Milan

Il sera intéressant d’étudier la réaction des fans intéristes à cette venue de Cuadrado. Pour cause, lors d’un match de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan en avril dernier, plusieurs scènes assez déplorables avaient eu lieu. Victime de cris racistes, Romelu Lukaku avait répondu de manière sportive avec un penalty inscrit, puis avec un signe 'chut' en direction des fans milanais.

Une attitude qui n’avait pas plus aux joueurs d’Allegri, venus demander des comptes au Belge. Parmi eux, se trouvait Cuadrado qui s’était illustré pour avoir poussé le Belge. Après avoir écopé d'un carton jaune, le Colombien avait eu une grosse altercation avec Samir Handanovic (désormais ancien portier de l’Inter). Les deux hommes en étaient même venus aux mains avec un coup au visage de la part de Cuadrado, entraînant ainsi l’expulsion du futur joueur de l’Inter Milan.