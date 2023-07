Mercato: Lukaku va sécher la reprise, la situation se tend avec Chelsea

Romelu Lukaku, qui fait l'objet d'une offre de l'Inter Milan, serait entré en conflit ouvert avec Chelsea afin de rester en Serie A, où il était prêté la saison dernière. Le Belge écarterait pour le moment l'option de retrouver les Blues de Mauricio Pochettino pour la préparation d'avant-saison.

Attendu à Chelsea pour la reprise de l'entraînement, Romelu Lukaku ne sera pas présent au Cobham Training Centre. L'attaquant belge, prêté la saison dernière à l'Inter Milan, ferait le forcing pour rester avec les Nerazzurri, rapporte le Telegraph. Tandis que les premiers Blues ont rechaussé les crampons ces derniers jours, Mauricio Pochettino prévoyait de compter sur le retour de son joueur mercredi ou jeudi.

Mais face à la volonté de Lukaku de quitter le club, qui a entamé une large revue de son secteur offensif - départs actés de Kai Havertz, Mason Mount et David Datro Fofana, départs attendus de Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi et d'Hakim Ziyech, arrivées de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson -, une semaine de réflexion lui aurait été accordée.

>> Toutes les infos mercato EN DIRECT

Première offre jugée trop faible par les Blues

Le club milanais tente pendant ce temps-là de négocier avec l'équipe londonienne. L'Inter aurait ainsi fait une offre de 41 millions d'euros, bonus inclus, pour conserver le buteur de 30 ans dans ses rangs la saison prochaine. Offre repoussée par Chelsea, qui en voudrait 50.

Le média anglais assure également que l'international des Diables Rouges (108 sélections, 75 buts) n'a jamais envisagé de rejoindre l'Arabie saoudite ni la Juventus Turin, avec qui son nom a été lié ces derniers jours. En 37 matchs avec l'Inter en 2022-23, Lukaku a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, pour 7 passes décisives. Il a compté 3 réalisations et 1 passe décisive lors de la campagne des Italiens jusqu'en finale de la Ligue des champions, où il a vécu un petit cauchemar personnel.