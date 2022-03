PSG: "Messi ne prend pas de plaisir, il est déboussolé", estime Dani Alves

Daniel Alves, interrogé par ESPN, estime que Lionel Messi n'est pas heureux au PSG et qu'il ferait mieux de retourner au Barça pour "profiter" et retrouver le "meilleur endroit" pour jouer au football.

Est-ce un simple avis sur la question ou a-t-il eu des échos du vestiaire parisien? Selon Daniel Alves, Lionel Messi n'est pas heureux au Paris Saint-Germain. Dans une interview dévoilée jeudi par ESPN, l'international brésilien du FC Barcelone s'interroge sur le bien-être de l'attaquant argentin dans la capitale française.

"Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. (...) Selon moi, il est déboussolé là-bas. Leo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime", a estimé le latéral droit de 38 ans.

"Leo m'a toujours dit: 'Où seras-tu mieux qu'ici?'"

Pour étayer son propos, Alves - lui aussi passé par Paris - s'est appuyé sur une ancienne confidence de Messi: "Leo m'a toujours dit: 'Où seras-tu mieux qu'ici (Barcelone)?' J'ai vérifié, il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. Quand on a su qu'il partait, je lui ai envoyé le même message qu'il m'avait adressé".

Comme il l'a déjà dit plusieurs fois depuis son retour au FC Barcelone, Dani Alves espère que le septuple Ballon d'or reviendra prochainement au sein du club blaugrana: "J'espère qu'il pourra revenir. Qu'il vienne avec moi ici, pour profiter encore un peu de tout ça. (...) Tous ceux qui partent d'ici le regrettent. Tous. Certains disent que non, parce qu'ils n'aiment pas perdre, mais tous ceux qui partent le regrettent. Car ils ne seront pas mieux qu'ici, nulle part".

Aux dernières nouvelles, Lionel Messi a l'intention de rester au Paris Saint-Germain pour honorer sa deuxième année de contrat. Selon les informations de RMC Sport, l'Argentin demeure convaincu que le club de la capitale a tout ce qu'il faut pour être champion d'Europe. Aucun contact n'a été établi entre le FC Barcelone et l'entourage de la star depuis l'été dernier.