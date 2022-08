Mercato: De la Fuente proche d'un prêt à Valladolid, l'OM va encore se séparer d'un joueur offensif

L'ailier américain Konrad de la Fuente serait proche de quitter l'Olympique de Marseille pour Valladolid dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, affirme La Provence. Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, il n'a joué que 21 matchs toutes compétitions confondues, touché par plusieurs blessures.

Déjà un départ pour le virevoltant ailier américain ? La Provence annonce ce mardi que Konrad de la Fuente serait en passe de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre Valladolid en prêt avec option d'achat. Une option d'achat presque obligatoire si l'on en croit le quotidien phocéen.

Un départ pour s'assurer une place au Mondial

Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, l'international américain de 21 ans avait fait forte impression lors des matchs de pré-saison avec l'OM. Il était déjà arrivé dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, de Catalogne. Option qui avait été levée en janvier contre trois millions d'euros pour un contrat courant jusqu'en 2025. Mais les mois suivant ont été compliqués pour Konrad de la Fuente, qui a enchaîné les diverses blessures, l'éloignant du terrain.

Au total, il a joué 21 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement trois passes décisives et aucun but. Ne rentrant plus dans les plans de jeu d'Igor Tudor, l'Américain est donc poussé vers la sortie par le club phocéen, qui s'est déjà séparé de Nemanja Radonjic ou Luis Henrique dans le secteur offensif.

En rebondissant peut-être à Valladolid, club dirigé par le Brésilien Ronaldo, De la Fuente espère ainsi trouver du temps de jeu et se montrer avant le Mondial.

Valladolid en pole sur le dossier, des détails à régler

Le club de la communauté autonome de Castilla a été promu en Liga à l'issue de la saison passée et compte donc sur Konrad de la Fuente pour animer son aile gauche. Le jeune formé à la Masia bénéficie toujours d'une belle cote en Espagne, mais Valladolid semble être le mieux parti pour l'attirer. Néanmoins, il resterait encore plusieurs détails à régler et le dossier n’est, à cette heure, pas encore bouclé.