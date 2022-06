Mercato: Pogba se rapproche de la Juve

Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba est de plus en proche de la Juventus Turin. Selon nos informations, les négociations avancent et les deux positions se rapprochent. L’avocat de l’international français a ainsi rencontré les dirigeants de la Juventus ce jeudi.

Paul Pogba à la Juve, l'épisode II en cours de finalisation. Selon nos informations, l'international français est de plus en plus proche d'un retour au sein du club turinois, lui qui avait brillé sous les couleurs de la Vieille Dame entre 2012 et 2016. Libre après la fin de son contrat avec Manchester United qu'il n'a pas souhaité prolonger, Pogba poursuit les négociations avec le club du Piémont avec une issue positive qui se dessine. les négociations avancent et les deux positions se rapprochent. L’avocat de l’international français a ainsi rencontré les dirigeants de la Juventus ce jeudi.

Un palmarès garni avec la Juve

A 29 ans, Pogba devrait donc retrouver un club avec lequel il a enchaîné les succès. Le champion du monde 2018 a ainsi décroché quatre titres de champion d'Italie avec la Juve ainsi que deux Coupes d'Italie. Un palmarès bien garni auquel on peut ajouter une finale de Ligue des champions perdue en 2015 face au Barça.

Un Pogba qui n'avait pas écarté l'idée de prolonger à Manchester United mais les discussions ont vite achoppé. "Ils bluffent, avait déclaré Pogba dans son documentaire au sujet d'une offre de MU. Comment pouvez-vous dire à un joueur que vous le voulez absolument et ne rien lui offrir? Je n’ai jamais vu ça." Cette notion de "rien" avait fait tiquer le site The Athletic, qui rappelle qu’à cette période, les Red Devils avaient formulé deux offres, dont l’une supérieure à son salaire du moment estimé à 290.000 livres (340.000 euros) par semaine. Cela faisait déjà de lui l’un des joueurs les mieux payés de Premier League.

