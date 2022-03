Pays-Bas - Danemark: De Ligt raconte avoir eu peur de tacler Eriksen

Le défenseur des Pays-Bas Matthijs de Ligt a confié avoir eu peur de tacler Christian Eriksen lors du match amical contre le Danemark ce samedi (victoire 4-2). Il a essayé de ne pas se retenir lors de la rencontre, malgré son instinct.

A l'issue du match amical entre les Pays-bas et le Danemark (victoire 4-2), Matthijs de Ligt s'est livré à un étonnant aveu. Il a confié qu'il n'était pas facile de tacler Christian Eriksen, qui a fait son grand retour sur le terrain au Stade Johan Cruyff de l'Ajax, où il a joué pendant trois saisons. Le milieu offensif danois a de nouveau enfilé le maillot danois 287 jours après son malaise cardiaque lors de son premier match à l'Euro 2020.

"Ce n'est pas facile de tacler Eriksen"

Une fin heureuse qui n'a laissé personne indifférent, y compris ses adversaires, et parmi eux le défenseur de la Juventus Matthijs De Ligt, qui avait déjà défié Christian Eriksen en Italie lors d'un match passionnant entre la Juventus et l'Inter. Le défenseur néerlandais a commenté en conférence de presse le retour d'Eriksen sur le terrain et le fait de marquer sous le maillot du Danemark : "Dans ces moments-là, il faut penser à jouer, mais bien sûr, nous sommes tous heureux que Christian soit de retour à ce niveau. Je pense que c'est quelque chose que le public tout entier attendait."

De Ligt a révélé qu'il avait du mal à tacler Eriksen sur le terrain après ce qui est arrivé au milieu de terrain de Brentford en juin dernier : "Ce n'est pas facile de faire un tacle sur Eriksen. Quand il est entré sur le terrain, j'ai eu la chair de poule. Je dois dire qu'à certains moments, j'avais peur de l'aborder, je devais ignorer mon instinct qui me disait de me retenir. Il est évident qu'il faut savoir se défaire de ce sentiment, car nous sommes des joueurs, mais nous sommes aussi un peu humains dans le fond."

Entré à la mi-temps, Christian Eriksen a marqué seulement deux minutes plus tard pour réduire à l'écart alors que les Pays-bas menaient 3-1 à la pause. "En fait, je voulais le faire entrer plus tard, mais nous devions faire quelque chose", a déclaré le sélectionneur national danois Kasper Hjulmand. "C'était génial de voir qu'il a reçu un accueil chaleureux ici. Qu'il a ensuite également marqué directement. C'était un grand moment. Christian est de retour."