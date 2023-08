Mercato: Dembélé n'a pas prévenu ses coéquipiers de son départ au PSG

Vivant ses dernières heures avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas prévenu ses coéquipiers de son départ pour le PSG, comme ont indiqué Sergi Roberto et Marcos Alonso après le match amical face à Milan (1-0), ce mercredi.

La mauvaise surprise. Alors que selon l'information dévoilée par RMC Sport et confirmée par Xavi en conférence de presse ce mercredi, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint Germain, ses coéquipiers n'ont pas été prévenus. En zone mixte après le match amical face à l'AC Milan (victoire 1-0 du Barça), le capitaine du Barça Sergi Roberto et Marcos Alonso ont révélé que le Français ne leur avait pas communiqué son départ.

"Ousmane n'a rien dit aux joueurs"

"Ousmane n'a rien dit aux joueurs", assure Marcos Alonso, premier à venir répondre aux différents journalistes présents à Las Vegas pour ce match de présaison. "Tant que ce n'est pas officiel et quoi qu'il arrive, c'est un joueur comme les autres. Nous verrons ce qui se passera. Chaque année, des joueurs arrivent dans toutes les équipes et il faut s'adapter rapidement et regarder vers l'avenir", a poursuivi le latéral gauche qui a reconnu que Dembélé "est un joueur important" mais "je pense que nous avons un très bon effectif et qu'avec ceux que nous avons à la fin du marché, nous devrons nous battre à fond, tous ensemble".

Sergi Roberto lui s'est montré plus touché par le départ d'Ousmane Dembélé, qu'il a vu arriver au Barça en 2017: "C'est dommage parce que c'est un joueur très important pour nous. Nous aurions aimé qu'il continue parce qu'il a été avec nous pendant de nombreuses années et c'était un joueur qui était très cher à l'équipe. Nous le lui avons tous fait savoir. Il a pris une autre décision."

"Jusqu'à ce que toute la presse en parle, personne ne savait"

"Nous sommes tristes de le voir partir, mais nous devons continuer. Nous avons une grande équipe et aujourd'hui nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. Nous sommes un peu déçus. Quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez qu'il soit avec vous, c'est un peu décevant quand il décide d'aller ailleurs. C'est un travail et chacun décide ce qui est le mieux pour lui, pour sa carrière et pour sa famille."

"Il aura ses raisons, mais nous lui avons tout donné ici et il sait qu'il est un joueur important pour nous. Chacun prend les décisions qui lui conviennent le mieux", a déclaré le capitaine du Barça, qui a admis avoir parlé à Ousmane Dembélé de la question, même si "ce n'est pas un joueur qui parle beaucoup".

Thibaud Leplat : "Ousmane Dembélé n'est pas du tout un bon choix pour le PSG" – 01/08 13:52

"Nous lisions tous qu'il allait probablement partir, mais nous ne savions pas à 100% quelle décision il avait prise. C'est dommage, mais nous lui souhaitons le meilleur car c'est un bon coéquipier et un bon ami. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et nous l'aimions beaucoup. Cette équipe sera capable de faire face à cette situation et à tout ce qui se présentera à elle", a assuré Sergi Roberto, qui a ajouté que "jusqu'à ce que tous les médias en parlent, personne ne savait rien" de l'avenir de Dembélé.