Amical: sans Dembélé, le Barça bat Milan grâce à un coup d’éclat d’Ansu Fati

Le FC Barcelone s’est imposé face à l’AC Milan (1-0) lors de son dernier match de la tournée américaine, ce mercredi. En l’absence d’Ousmane Dembélé, proche du PSG, Ansu Fati a brillé en inscrivant un super but.

Le FC Barcelone a achevé sa tournée américaine par un succès face à l’AC Milan (1-0), ce mercredi (mardi aux Etats-Unis) à Las Vegas. Sous les yeux d’Ousmane Dembélé, non inscrit sur la feuille de match en raison de son transfert imminent au PSG, Ansu Fati s’est mis en évidence en inscrivant le seul but de la rencontre d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne de Mike Maignan (55e).

Ansu Fati a marqué des points

Le jeune Espagnol a été élu homme du match et pose sa candidature pour prendre la place de Dembélé sur une aile. Battu par Arsenal (5-3) lors de son premier match aux Etats-Unis, le Barça a fini fort sa tournée avec un large succès face au Real (3-0), puis celui contre Milan qui a particulièrement réjoui Xavi.

"On a vu un grand Barça, ça a été le meilleur match des trois disputés sur cette tournée américaine, avec de très bonnes sensations, a-t-il confié. C'est un but important pour Ansu Fati, qui a fait la différence et nous sont très heureux pour lui et pour le travail de tous les ailiers."

Les Catalans ont désormais rendez-vous face à Tottenham le 8 août pour le trophée Gamper avant la reprise officielle de la saison face à Getafe, le 13 août lors de la première journée de la Liga.