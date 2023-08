Mercato: Xavi confirme le départ imminent de Dembélé au PSG

Après la victoire du Barça face à l’AC Milan lors d’un amical organisé ce mercredi à Las Vegas, Xavi a confirmé sur la chaîne catalane TV3 qu’Ousmane Dembélé était en passe de rejoindre le PSG.

C’est le premier acteur majeur du dossier à confirmer l’information dévoilée par RMC Sport en fin de semaine dernière. Après le succès du FC Barcelone face à l’AC Milan lors d’un amical organisé ce mercredi à Las Vegas (États-Unis), Xavi reconnu que le départ d'Ousmane Dembélé au PSG était imminent. Avec une certaine amertume. A l’heure de faire ses valises, l’ailier de l’équipe de France n'était pas sur la feuille de match face aux Milanais.

Dembélé recrue idéale au PSG ? "Peut-être que Paris ne peut pas viser plus haut aujourd'hui" estime Walid Acherchour – 28/07 12:52

"Dembélé nous a dit qu'il voulait partir, qu'il avait une proposition du PSG, a expliqué le coach de Barcelone. C'est une décision personnelle, je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre."

Son transfert ne dépassera pas les 50 millions d’euros

Comme expliqué par RMC Sport, le PSG et le Barça négocient une indemnité de transfert pour Ousmane Dembélé. Elle ne dépassera pas les 50 millions d’euros. Un contrat de cinq ans attend le dribbleur de 26 ans dans la capitale. Son arrivée va permettre de renforcer le secteur offensif des Parisiens, à la peine depuis leur début de la tournée de préparation du club en Asie.