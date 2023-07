Barça: Sergi Roberto désigné capitaine, il succède à Busquets

Sergi Roberto est promu capitaine en lieu et place de l'ex-milieu défensif du Barça, Sergio Busquets parti rejoindre Lionel Messi aux Etats-Unis.

Il était cité parmi les favoris, c’est désormais officiel, le polyvalent Sergi Roberto a hérité du brassard de capitaine du FC Barcelone, rôle dévolu jusqu’ici à Sergio Busquets, parti rejoindre Messi aux Etats-Unis. Le milieu défensif de 34 ans ayant quitté le club cet été, le Barça lui a désigné un successeur en la personne de Sergi Roberto, pur produit du club, formé à la Masia dès l'âge de 14 ans. Promu en équipe première du Barça lors de la saison 2010-2011, sous la direction de Pep Guardiola, après évolué sous les ordres de Luis Enrique avec la réserve, le milieu de terrain (ou latéral) est arrivé en 2005-2006 en provenance du Gimnastic Tarragone.

Ter Stegen briguait le mandat

La nouvelle a fait bondir certains suiveurs ou supporters du club catalan, Sergi Roberto ayant très peu joué ces trois dernières saisons, soit parce qu’il était blessé, ce qui fut souvent le cas, soit parce qu’il ne figurait pas parmi les titulaires dans l’esprit de son entraîneur. Sergi Roberto a prolongé son contrat en mars, jusqu’en 2024, alors que son précédent bail prenait fin au mois de juin. Il avait déjà prolongé d’une année en 2022, après avoir consenti une baisse de salaire pour poursuivre son aventure dans le seul club de sa carrière à ce jour.

Le Barça a-t-il souhaité récompenser cette fidélité, autant que sa fibre barcelonaise ? Selon la presse espagnole, le club hésitait entre lui et le gardien allemand du club catalan, Marc-André Ter Stegen. Le Français Ousmane Dembélé partait de plus loin. Ce lundi sonnait l’heure de la reprise pour de nombreux clubs européens, dont le PSG et le FC Barcelone. Tout comme les Parisiens, à Poissy, les joueurs du Barça étaient conviés à leur centre d’entraînement pour passer des examens médicaux ainsi que des tests physiques, avant d’entamer les choses sérieuses. La tournée aux Etats-Unis débutera le 19 juillet, soit la semaine prochaine.