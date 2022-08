Mercato: accord trouvé entre Everton et le PSG pour Gueye

Le Paris Saint-Germain et Everton ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye (32 ans).

Le mercato du PSG avance bien, mais il s'agirait de ne plus traîner désormais, surtout si le club parisien espère toujours être actif dans les deux sens. Dans celui des départs, le PSG s’était fixé comme objectif ambitieux de parvenir à transférer un très grand nombre de joueurs cet été. La fin du mercato approche, et le club parisien n’est pas loin de remplir une mission qui semblait presque impossible.

Après Thilo Kehrer (West Ham), Ander Herrera (Athletic Bilbao) ou encore Georginio Wijnaldum (AS Roma), pour ne citer qu’eux, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec Everton pour le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye (32 ans). Selon nos informations, Gueye devrait s’engager très prochainement avec les Toffees en Premier League. La visite médicale est censée se dérouler dans les prochaines 48h.

Avec les "indésirables" depuis la reprise

Arrivé au PSG en 2019 en provenance d’Everton, Idrissa Gueye n’a que trop rarement répondu aux attentes nourries par une prestation exceptionnelle à son arrivée contre le Real Madrid en Ligue des champions. Comparé à N’Golo Kanté en Angleterre pour sa capacité à harceler le porteur, récupérer les ballons et colmater les brèches, quand il évolue à son meilleur niveau, l’international sénégalais a parfois brillé dans ce registre, notamment en C1 contre le Bayern Munich. Le reste du temps, on a surtout vu un milieu de terrain à l’influence trop neutre sur le jeu parisien, qui a eu cette fâcheuse tendance à jouer vers l’arrière, sans prise de risque vers le but. A sa décharge, les petites blessures accumulées en trois saisons l’ont peut-être aussi coupé dans son élan.

Quoiqu’il en soit, Christophe Galtier ne comptait plus sur lui cette saison, et le lui a fait comprendre, à tel point que le Sénégalais a très rapidement figuré dans le deuxième groupe d’entraînement, celui de l’après-midi, avec le reste des "bannis" (ou des "indésirables", c'est selon), auxquels il était fortement conseillé de trouver un club cette saison. Pour Gana Gueye, c’est désormais chose faite.