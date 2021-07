Depay confie sa fierté après ses débuts réussis avec le Barça

Buteur lors de sa première avec le FC Barcelone ce samedi au centre d’entraînement face à Gérone (3-1), Memphis Depay a exprimé toute sa joie, attendant avec impatience de découvrir le Camp Nou.

Memphis Depay n’a pas eu besoin de temps d’adaptation avec les Blaugranas. Ce samedi, l’ancien attaquant lyonnais s’est montré décisif sur penalty pour sa première apparition avec le FC Barcelone, face à Gérone en match de préparation (3-1). Dès son échauffement, le Néerlandais avait été ovationné par ses nouveaux supporters.

"Je suis sûr que ce sera incroyable au Camp Nou"

"C'est incroyable, je suis très heureux de jouer avec ce maillot et d'avoir eu mes premières minutes, concède-t-il dans des propos retranscris par Mundo Deportivo. Cela m'a vraiment plu. Les fans ont été très enthousiastes, énergiques et j'ai aimé les voir dans le stade. Je suis très heureux." Avant de parler de son statut de joueur attendu: "C'est normal, nous sommes au Barça et tout le monde attend beaucoup de tout le monde. Je travaille dur et j'espère avoir de grands moments avec les supporters."

La rencontre du jour a été disputée à la Johan-Cruyff Arena devant près de 3.000 supporters, ce qui a permis au Néerlandais de découvrir son public. Mais Memphis Depay a hâte de découvrir le Camp Nou et ses 99.000 fans: "Commencer ici, c'est bien, mais je suis sûr que ce sera incroyable au Camp Nou. Je vais essayer de transmettre mon énergie à l'équipe. C'est un sentiment impressionnant d'être avec les supporters."

"J'essaie toujours de trouver les espaces entre les lignes de défense"

Entré en jeu en fin de première période, l’attaquant néerlandais s’est montré plutôt en jambes et "espère apporter beaucoup de créativité". "J'essaie toujours de trouver les espaces entre les lignes de défense, en plus des buts et des passes décisives", a-t-il ajouté, alors que son association avec Sergio Agüero voire avec Lionel Messi est attendue. Le prochain match de préparation du Barça aura lieu samedi prochain face à Salzbourg avant la Juventus et la nouvelle saison de Liga.