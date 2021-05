Mercato: Depay prend une décision forte pour son futur

Memphis Depay a annoncé ce lundi qu’il mettait fin à sa collaboration avec l’agence SEG, qui gérait jusqu’à présent ses intérêts. L’attaquant de l’OL, qui sera en fin de contrat le mois prochain, souhaite décider seul de la suite à donner à sa carrière.

Un cercle plus restreint. Avec moins d’interférences et d’intérêts à satisfaire au passage. Memphis Depay a annoncé ce lundi sa décision de ne plus travailler avec des agents pour la suite de sa carrière. L’attaquant de l’OL a mis fin à sa collocation avec l’agence néerlandaise SEG, qui gérait jusqu’à présent ses intérêts. Comme elle le fait pour près de 300 joueurs dans le monde, dont Robin van Persie (Feyenoord), Quincy Promes (Ajax Amsterdam) ou Martin de Roon (Atalanta).

"Il est temps pour moi de prendre le contrôle de ma carrière, explique la star de 27 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. Alors que j’arrive à un moment où je fois faire des choix importants concernant mon avenir, j’ai décidé de négocier mes futurs contrats avec mon équipe de confiance et l’appui de juristes. Je déciderai moi-même de ma destination. Vous serez les premiers à le savoir".

Annoncé dans le viseur du Barça

Cette décision intervient à un peu plus d’un mois de la fin de son contrat à Lyon. Alors qu’il est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, Memphis pourrait quitter librement le Rhône durant l’été. Surtout si l’OL ne parvient pas à accrocher une place pour la prochaine Ligue des champions (les Gones sont 4es de Ligue 1 avant la dernière journée). Auteur de 22 buts et 10 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues), l’international néerlandais ne devrait pas manquer de propositions intéressantes.