Mercato: dépité sur le cas Haaland, le Barça va surtout devoir vendre avant de penser à recruter

Xavi l’a encore rappelé mardi, le Barça n’avait pas les moyens de se mêler à la lutte pour le transfert du Norvégien Erling Haaland. Ses moyens sont plus que limités à l’approche du marché des transferts.

La Liga est sur le point de s'achever et la presse catalane prête déjà d’énormes ambitions au FC Barcelone sur le marché des transferts. Mais le club catalan a-t-il seulement les moyens de ses ambitions ? Pas si sûr. Les déclarations successives de Xavi, l’entraîneur, s’agissant de l’arrivée du Norvégien Erling Haaland à Manchester City, traduisent une forme d’impuissance.

Le technicien catalan en a rajouté une couche hier: "Haaland ? Je lui souhaite le meilleur. Nous n’avons pas été en mesure de rivaliser économiquement, c’était impossible. Nous ne pouvions pas." Un terrible aveu qui semble indiquer que le Barça se dirige tout droit vers un marché qui s'annonce très long et compliqué.

Le Barça rêve de Robert Lewandowski et Sadio Mané mais il lui sera très compliqué de signer un grand nom sur le front de l’attaque, l’un des postes à pourvoir en priorité. Les Catalans, limités par le plafond salarial de la Liga et leur énorme dette, disposent d’une marge de manœuvre limitée.

"Cette année, on n'a remporté aucun titre, donc tous ceux qui voudront venir seront les bienvenus. La situation économique est ce qu'elle est, et des joueurs devront partir pour que d'autres arrivent", expliquait déjà Xavi récemment.

Et si Dembélé prolongeait?

Pour le Barça, qui s’est déjà assuré des renforts de Christensen - en attendant Azpilicueta - en défense et de Kessie au milieu, la solution pourrait être de vendre. De nombreux joueurs sont susceptibles de quitter l'équipe, mais l'équation financière entre là aussi en ligne de compte.

Les contrats des joueurs en question sont parfois trop élevés et il ne sera pas facile de trouver des acheteurs susceptibles de payer de si hauts salaires. Or, les possibilités de faire venir des joueurs dépendront dans une large mesure de ces départs. Le Barça peut aussi procéder par petites retouches et s'assurer de conserver des éléments d'avenir.

C'est plutôt bien parti pour Gavi, tandis qu'une issue positive est toujours espérée concernant Ousmane Dembélé. Proche du divorce avec le Barça en début d’année, Dembélé a fait taire les sifflets de février en enchaînant les prestations abouties, si bien que l’international français est devenu au fil des semaines un pion essentiel du système de Xavi.

Auteur de onze passes décisives, dont une magnifique pour Memphis Depay ce mardi, après un joli numéro de dribbles, Dembélé pourrait bien prolonger son aventure catalane, à condition toutefois de faire des concessions. La grille salariale du Barça l’impose. "Si Dembélé s'adapte à nos conditions, il pourrait continuer au Barça", déclarait Mateu Alemany le mois dernier.