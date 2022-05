Mercato: Rüdiger au Real Madrid, c'est bouclé

Antonio Rüdiger va rejoindre le Real Madrid cet été après avoir signé un contrat de quatre ans ce mardi, informe The Athletic. Le défenseur central de Chelsea, 29 ans, va s’engager libre. Il était en fin de contrat avec les Blues.

Antonio Rüdiger s’est engagé ce mardi avec le Real Madrid, et ce pour quatre saisons. Le défenseur central allemand (29 ans), qui sera en fin de contrat avec Chelsea le 30 juin prochain, a finalisé un accord avec les Merengue par l'intermédiaire de ses agents après avoir réussi sa visite médicale, assure The Athletic.

Le média américain indique que sa signature, attendue et en tant que joueur libre, ne sera rendue officielle qu'après la finale de la Ligue des champions, le 28 mai, à laquelle les Madrilènes participent. Rüdiger devrait percevoir entre 9 et 10 millions d’euros par an après impôts – plus une indemnité à la signature –, une revalorisation importante par rapport à ce qu’il touchait chez les Blues. Homme de base de Thomas Tuchel, son contrat comprendrait une clause libératoire de 400 millions d’euros.

Un renfort de poids pour la défense madrilène

A Madrid, Antonio Rüdiger vient pour offrir davantage de solutions en défense centrale à Carlo Ancelotti la saison prochaine. Malgré sa saison idyllique (champion d’Espagne, engagé en finale de la Ligue des champions), le Real ne disposait pas de beaucoup d’options de qualité dans ce secteur cette année.

Eder Militao et David Alaba ont largement tenu la baraque derrière, où Nacho Fernandez voire Jesus Vallejo ont parfois dépanné sans offrir le même niveau de performance que la charnière titulaire. La venue de Rüdiger pourrait éventuellement permettre à Alaba de coulisser au besoin dans le couloir gauche de la défense, un poste qu’il occupait par le passé avec le Bayern Munich.