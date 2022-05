Mercato: Mané, Lewandowski... comment le Barça compte procéder pour se renforcer cet été

Assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, le Barça a l'ambition de renforcer l'effectif de son équipe première dans tous les secteurs du jeu, avec une attention particulière portée sur l'attaque, où un grand nom est espéré.

Qualifié pour la Ligue des champions, le Barça peut envisager l’avenir avec plus de sérénité. "Désormais, on aura moins de pression pour atteindre notre autre objectif, qui est de rester à la 2e place de la Liga. On a sauvé la situation", s’est félicité Xavi, l’entraîneur, samedi. Soulagé par cette victoire arrachée dans les derniers instants du match sur le terrain du Betis, l’ancien milieu de terrain emblématique du club s’est immédiatement projeté sur la suite, annonçant qu’il était "déjà en train de planifier l’été".

Xavi a travaillé avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff, respectivement directeur du football et conseiller technique, sur les contours de sa future équipe dont il veut augmenter le niveau de compétitivité de façon exponentielle. D’après les informations récoltées par la presse catalane, le plan du Barça est de réaliser jusqu’à sept signatures sur le marché des transferts, sachant que certains dossiers sont plutôt en bonne voie. Si le Barça est assuré de la signature de Franck Kessie, qui arrivera libre en provenance de Milan, le Barça explore d’autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.

Martin Zubimendi (23 ans, Real Sociedad), Aurélien Tchouaméni (22 ans, Monaco) et Ruben Neves (25 ans, Wolverhampton), plutôt des éléments d’avenir, sont cités parmi les candidats potentiels à la succession de Busquets dont Xavi a rappelé qu’il ne sera "pas éternel". Derrière, le défenseur central de Chelsea Andreas Christensen sur les tablettes du Barça depuis plusieurs semaines mais il ne devrait pas être le seul à quitter Stamford Bridge pour le Camp Nou, selon Sport.

Du mouvement attendu dans les deux sens

Le club catalan aurait conclu un accord avec Azpilicueta pour le poste d’arrière droit et discuterait avec Marcos Alonso pour celui d’arrière gauche. Mais l’investissement le plus important est prévu pour la ligne d’attaque. Erling Haaland, dont le transfert à Manchester City devrait être bouclé dans la semaine, a fait rêver les dirigeants catalans. Le salaire exigé, un peu moins. Il est question de 30 millions d’euros annuels. De quoi freiner les velléités d’autres grands clubs européens.

C’est ce qu’a laissé entendre Xavi, interrogé sur le sujet en conférence de presse lundi. Devant l’impossibilité de conclure ce transfert, le Barça a érigé le profil de Robert Lewandowski au rang de priorité. L’attaquant polonais, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern, serait toujours le numéro un sur la liste malgré les nombreux démentis, mais le Bayern se montre pour l’instant inflexible dans sa communication. Dans ce contexte un nom a émergé dans l’environnement du Barça: celui de Sadio Mané.

L’attaquant sénégalais de 30 ans rêve de rejoindre la Liga, et s’il y parvient de signer au Barça, rapporte Mundo Deportivo. Il est considéré comme une option sérieuse par les dirigeants catalans, désireux de recruter un attaquant de très haut niveau, capable de faire la différence dans les moments où cela compte. Il appartient désormais au club de dégager les moyens nécessaires.

La veille, Mundo Deportivo a fait le point sur les joueurs du Barça qui pourraient partir cet été. Outre les joueurs de retour de prêt, le quotidien catalan listait huit éléments de l'effectif actuel pour lesquels la porte est grande ouverte: le gardien Neto, les défenseurs français Clément Lenglet et Samuel Umtiti, le défenseur espagnol Oscar Mingueza, le milieu Riqui Puig, et les attaquants Adama Traoré, Martin Braithwaite et Luuk de Jong. Frenkie de Jong et Memphis Depay sont eux classés dans les partants potentiels, en cas d'offre intéressante.