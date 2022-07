Mercato: Di Maria officiellement à la Juventus, une belle page se tourne avec le PSG

La Juventus Turin a officialisé le recrutement d’Angel Di Maria (34 ans), en fin de contrat au PSG, où il a garni son palmarès de 18 trophées en sept ans et laissé le souvenir d’un joueur décisif et séduisant en dépit d’une dernière saison compliquée.

Une page se tourne au PSG. Angel Di Maria (34 ans) quitte le club, libre, sept ans après son arrivée, pour rejoindre la Juventus Turin qui a officialisé son arrivée ce vendredi. Le joueur souhaitait poursuivre sa carrière en Europe avant d’envisager un retour à Rosario, son club formateur. Il a donc signé un bail d’un an.

Dans l’idéal, "Fideo" s’imaginait rester au PSG où il disposait une année optionnelle supplémentaire. Mais les dirigeants parisiens ont finalement décidé de tourner la page avec l’Argentin, après une dernière saison compliquée.

L’international argentin a payé a fait les frais de l’arrivée de son compatriote Lionel Messi avec un temps de jeu moins important que les saisons précédentes. Mauricio Pochettino a tout de même compté sur lui en l’alignant à 30 reprises pour un rendement en-dessous de ses standards (4 buts, 8 passes décisives). Pas de quoi entamer le crédit du joueur auprès des supporters ont réclamé un hommage en son honneur au Parc des Princes lors du dernier match de la saison face à Metz. Arrivé en 2015 après une saison à Manchester United, dont il cauchemarde encore, Di Maria s’est vite senti comme chez lui à Paris où il a pu compter sur des coéquipiers hispanophones.

Un record de passes, 18 titres et cette folle soirée de mars 2020

En sept ans, il a enrichi son palmarès de 18 trophées, dont cinq titres de champion de France. Il quitte le club avec le record de passes de son histoire (113) et une place dans le Top 10 des meilleurs buteurs (9e avec 92 buts). Il laissera quelques souvenirs marquants comme cette célébration endiablée torse nu et débat sur la tribune du Parc des Princes avec, en contrebas, les supporters parisiens massés autour du stade lors du premier match à huis clos à cause du covid, en mars 2020 un soir de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Dortmund (2-0).

Quelques mois plus tard, il avait grandement porté le PSG vers la finale en signant une demi-finale de rêve face à Leipzig (3-0) avec un but et deux passes décisives. Il ne put rien faire en revanche en finale face au Bayern Munich en finale. En sept ans, Di Maria fut aussi de toutes les déconvenues en Ligue des champions dont la plus marquante, face au Barça en 2017 (6-1) où il aurait dû bénéficier d’un penalty. Il laissera le souvenir d’un pied gauche majestueux et d’une précision létale. Il le mettra au service de la Juve la saison prochaine en fêtant ses potentiels buts d’un cœur formé avec les doigts.