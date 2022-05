Mercato: Mbappé "patron du projet sportif du PSG", la rumeur qui amuse les réseaux sociaux

Alors que l’annonce de Kylian Mbappé sur son avenir est imminente, les médias espagnols tremblent à l’idée qu’il ne rejoigne pas le Real Madrid en raison d’une offre du PSG qui en ferait "le patron du projet sportif". Ce qui amuse les réseaux sociaux.

La confiance a laissé place au doute dans les médias espagnols sur le dossier Mbappé, ces dernières heures. Plusieurs émissions et journaux font en effet part de leur scepticisme grandissant sur les chances de voir l’attaquant français rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Et pourtant, personne n’est en possession de l’information, hormis le joueur lui-même. Il devrait annoncer son choix entre le samedi 21 (après le match face à Metz) et le samedi 28, jour du rassemblement de l’équipe de France. S’il est si bien gardé, pourquoi ce secret provoque la crainte d’un échec du Real sur ce dossier?

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Pour El Chiringuito, la raison se situe dans les conditions qu’auraient proposé le PSG à l’international français pour prolonger. Derrière la bannière "exclusivité" et sous une musique inquiétante, le journaliste de l’émission espagnole, Edu Aguirre, a détaillé une offre (de l'ordre de l'irréel) du PSG pour le joueur pour en faire "le patron du projet sportif".

"C’est plus compliqué qu'il y a un an, lance-t-il. Ce sont les moments les plus difficiles du dossier Kylian Mbappé. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'était quasiment fait (au Real). Le mois dernier, les choses ont changé avec de nouveaux éléments. Ces éléments ne sont pas seulement économiques mais aussi sportifs. Le PSG a offert à Kylian Mbappé d'être le patron du projet sportif les prochaines années. Le projet, c'est Kylian Mbappé. Ils lui ont offert de choisir l'entraîneur qu'il veut, de recruter ou faire partir les joueurs qui ne sont pas compétitifs. Le PSG lui donne pratiquement les clés du club. Mbappé soupèse ces éléments. Si vous me demandez, je ne suis pas tranquille sur le fait que Kylian vienne au Real. Comme tout le monde le dit, la décision n'appartient qu'à Kylian. Ni le PSG, ni Al-Khelaïfi, ni le Real ne la connaît."

Mbappé futur "premier ministre"?

Cette annonce a bien amusé les réseaux sociaux, qui imaginent désormais le joueur du PSG décider de la météo ou du choix du Premier ministre. Le temps des spéculations touche bientôt à sa fin. Une chose est sure, rien n’est encore signé avec aucun des deux clubs, alors que la presse espagnole évoquait un accord avec le Real la semaine dernière. Elle semble un peu moins sereine désormais.