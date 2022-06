Mercato: Di Maria ressent encore une pointe d'amertume après son départ du PSG

Dans une interview accordée à Tyc Sports, l'Argentin Angel Di Maria est revenu sur les conditions de son départ au PSG et l'hommage émouvant qui lui a été reservé par les ultras parisiens lors de son dernier match. Un moment qu'il n'est pas près d'oublier.

Lorsqu’il prend la direction de Paris en 2015 après un passage décevant à Manchester United, Angel Di Maria est loin de s’imaginer qu’il va marquer l’histoire du Paris Saint-Germain. Et pourtant, pendant sept années, Di Maria a disputé 295 matches comme Parisien, le temps de devenir le meilleur passeur de l'histoire du club.

L’Argentin a quitté le club de la capitale sur un nouveau titre (le 19e avec Paris), tel un héros, célébré comme il se doit pour son engagement, sa mentalité, son humilité, des valeurs saluées par les supporters parisiens lors de sa dernière apparition au Parc des Princes, le 21 mai. De longs applaudissements des supporters, qui ont chanté son nom après un but, son dernier sous les couleurs parisiennes, ont rendu un vibrant hommage à Di Maria, très ému.

"D'autres joueurs vont sûrement partir"

Touché par la réaction du public, Di Maria a eu toutes les peines à se remettre de ses émotions alors que le match était toujours en cours. Il a été remplacé trois minutes plus tard. Le stade s'est alors levé, pendant que ses coéquipiers lui ont dressé une haie d'honneur. L'Argentin a étreint tout le monde, avant de s'asseoir sur le banc.

"Je suis parti d'une manière très spéciale, a-t-il confié à Tyc Sports en marge du rassemblement national auquel il participe avec la sélection argentine. C'était une nuit inoubliable. Pour un Argentin dans un autre pays, un adieu comme le mien, ce n'est pas donné à tout le monde. L'affection des supporters du PSG, ceux qui sont derrière le but, est la chose la plus difficile à obtenir. Le fait qu'ils aient chanté pour moi, conçu un tifo pour que je signe sont des choses qui resteront gravés dans ma mémoire."

Si cela ne tenait qu’à lui, Angel Di Maria serait resté encore une année à Paris. C’était son intention, mais le PSG n’a pas activé l’option d’une année supplémentaire pour conserver le joueur: "Je voulais rester, j'avais un contrat de deux ans. J'ai joué la première année, les deux parties devaient se mettre d’accord pour la seconde. J'ai dit au club en janvier que je voulais rester. On m’a dit qu’il fallait attendre de voir ce qui allait se passer. L'élimination contre Madrid et tout le tapage médiatique autour de cette élimination ont peut-être joué contre moi", a estimé Di Maria dans l’interview accordée à TyC Sports.

"D’autres joueurs vont sûrement partir, a-t-il ajouté. Mon départ était plus facile à obtenir puisqu'ils n'avaient pas besoin de me renouveler. D'un côté, ça m'a fait mal et de l'autre non." Le départ d’Angel Di Maria, officialisé quelques jours avant la prolongation de Kylian Mbappé a en effet constitué la première étape d’un nouveau projet qui prend forme autour de Mbappé. Après la retentissante signature jusqu'en 2025 de l'attaquant prodige parisien, pourtant ardemment courtisé par le Real Madrid, l'arrivée de Campos, en tant que conseiller sportif, promet un grand chambardement au niveau de l’effectif parisien.