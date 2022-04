Mercato: Dortmund admet enfin l'existence d'une clause pour Haaland

Hans-Joachim Watzke, PDG du Borussia Dortmund, a admis qu'une clause libératoire figurait dans le contrat d'Erling Haaland. C'était, selon lui, indispensable d'accepter cette condition pour éviter de le laisser partir à Manchester United en 2020.

Pour la première fois, le Borussia Dortmund confirme ce secret de Polichinelle révélé par la presse allemande depuis un certain temps: oui, une clause libératoire figure bien dans le contrat d'Erling Haaland. C'est le président du club, Hans-Joachim Watzke, qui l'a confirmé vendredi dans l'émission 19:09 Talk du quotidien Ruhr Nachrichten et de Radio 91.2.

"Nous avons donné à Erling Haaland une clause libératoire. Sinon, il serait allé à Manchester United", a déclaré Watzke, révélant donc au passage que le buteur norvégien était tout proche de s'envoler pour la Premier League à l'hiver 2020.

"Il a une décision à prendre"

Le dirigeant du BVB n'a pas pour autant confirmé une quelconque somme pour cette clause, estimée à 75 millions d'euros par la presse. Watzke s'est contenté de reconnaître que le départ du joueur de 21 ans, attendu cet été, était sans doute imminent. "Il a une décision à prendre, elle finira par arriver", a-t-il déclaré. "Mais je suis sûr que nous trouverons le nouveau Haaland. Nous avons besoin du nouveau Haaland", a ajouté le PDG, qui pourrait trouver son bonheur avec l'international allemand Karim Adeyemi.

Manchester City semble pour l'heure être en pole pour accueillir Haaland, qui compte cette saison 25 buts et 8 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. D'après le Daily Mail, le club anglais a d'ores et déjà prévu un contrat de 600.000 euros par semaine sur cinq ans pour attirer le poulain de Mino Raiola et en faire le joueur le mieux payé de la Premier League.