Mercato: Dortmund n’a pas encore décidé pour l’avenir de Haaland

Hans-Joachim Watzke a nié dimanche les rumeurs d'un départ d'Erilng Haaland lors du prochain mercato estival. Le directeur général du Borussia Dortmund a assuré qu'aucune décision définitive n'avait été actée malgré l'intérêt de nombreux clubs pour le buteur norvégien.

Auteur d'un début de saison fantastique avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a déjà inscrit onze buts et délivré quatre passes décisives en seulement huit rencontres. Des performances exceptionnelles qui confortent l'intérêt des cadors du football européens pour le phénomène norvégien. Malgré les nombreuses rumeurs, le Borussia Dortmund entend bien conserver l'attaquant de 21 ans et rien ne garantit qu'il partira lors du prochain mercato estival selon Hans-Joachim Watzke.

"Ce n'est pas vraiment décidé s'il partira ou pas cet été, a lancé le directeur général du BVB pour la chaîne allemande Sport 1 ce dimanche. Atttendons de voir. [...] Il y a des experts qui disent que l'on doit le vendre cet été parce nous sommes côtés en bourse. Ce sont des conneries. La décision de vendre ou non un joueur est prise par la direction."

Watzke: "Ni confiance, ni pessimisme"

Recruté en janvier 2020 par le Borussia Dortmund, Erling Haaland a depuis confirmé les nombreux espoirs placés en lui. Si l'existence d'une clause de départ n'a pas été confirmée par Watzke, le dirigeant du club de la Ruhr a confirmé que le Norvégien aurait son mot à dire concernant un éventuel transfert lors du prochain mercato estival.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, de Manchester City ou encore du Barça et du PSG, le buteur décidera en partie de son avenir pendant l'été 2022.

"La clé réside uniquement dans Erling, a encore estimé Hans-Joachim Watzke. Je n’ai ni confiance ni pessimisme. [...] Je m’entends bien avec Mino Raiola (lagent de Haaland, ndlr), nous savons tous les deux comment l’autre fonctionne."

En attendant de trancher pour son avenir, Erling Haaland aura à coeur de briller cette semaine en Ligue des champions. Le Borussia Dortmund accueille les Portugais du Sporting ce mardi lors de la deuxième journée du groupe C. L'occasion pour le Norvégien d'améliorer encore son bilan en C1 et... de faire grossir sa cote auprès des plus grands clubs européens.