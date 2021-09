Haaland sceptique sur ses chances de gagner la Ligue des champions avec Dortmund

Buteur mercredi soir lors de la victoire de Dortmund face à Besiktas en Ligue des champions (2-1), Erling Haaland a été interrogé après la rencontre sur ses chances de remporter la C1 cette saison. Et n'a pas semblé très convaincu.

Une petite moue, et aussitôt, la presse espagnole en feu. Alors que le Borussia Dortmund se déplaçait mercredi soir dans le volcan de Besiktas en Ligue des champions, Erling Haaland a contribué à la victoire du BVB (2-1) en marquant le deuxième but allemand juste avant la pause. Une 21e réalisation, déjà, en 17 matchs sur la scène aux étoiles.

Après la partie, et la bonne prestation des siens, l'attaquant norvégien a été interrogé sur ses chances de remporter la C1 cette saison avec cette équipe. Et il a semblé un brin sceptique.

Une belle complicité avec Bellingham

"C’est une bonne question, je ne pense pas trop à ça, je raisonne match après match, et on verra, a-t-il répondu sobrement, sans donner l'air de vraiment y croire. Comme vous l’avez dit, c’est mon rêve, donc j’aimerais l’accomplir dans ma vie." Une dernière phrase qui, d'après les médias pro-Real, traduirait une envie de départ vers un grand d'Europe dans les prochains mois...

En attendant, Haaland n'a pas l'air si mal que ça à Dortmund non plus. Lors de son passage au micro de BT Sport après le match, le Norvégien a été surpris... par un bisou de Jude Bellingham. De quoi provoquer chez lui un grand sourire.

"Il est fantastique, il n’a que 18 ans, et il est déjà hyper mature, c’est incroyable", a-t-il déclaré au sujet de son coéquipier anglais, grand artisan du succès en Turquie avec un but et une passe décisive.