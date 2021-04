Mercato: Dortmund pourrait ouvrir la porte pour Sancho en cas "d’offre exceptionnelle"

Alors que le Borussia Dortmund affronte ce mercredi Manchester City (21h, sur RMC Sport 2), le club allemand fait aussi parler de lui sur le marché des transferts. Interrogé par DAZN sur les possibles départs de Erling Haaland et Jadon Sancho, le directeur général du club, Hans-Joachim Watzke, a été catégorique sur le Norvégien, un peu moins pour l’Anglais qui pourrait partir en cas "d’offre exceptionnelle".

Le Borussia Dortmund affronte Manchester City ce soir à l’Eihad Stadium (à suivre sur RMC Sport 2 dès 21h). Le club de la Ruhr agite déjà les rumeurs du prochain mercato estival. La semaine dernière, le père d’Erling Haaland et Mino Raiola ont été aperçus à Barcelone et Madrid, et ont donné du grain à moudre à la presse au sujet d’un potentiel départ du Norvégien.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité City-Dortmund

Mais l’avant-centre de 20 ans n’est pas le seul à attirer les convoitises. Au club depuis 2017, Jadon Sancho pourrait aussi quitter l’Allemagne prochainement alors que son nom revient sur la table à chaque période de mercato.

Invité à commenter les rumeurs d’un possible départ de ses deux stars par DAZN, le directeur général du Borussia, Hans-Joachim Watzke, a laissé entendre qu’un départ de l’ailier anglais serait plus susceptible d'être acté, rappelant que Jadon Sancho est déjà à Dortmund depuis 4 ans : "Jadon Sancho est avec nous depuis bien plus longtemps qu'Erling Haaland. Nous allons devoir parler à Jadon aussi. S'il y a une offre exceptionnelle, nous en discuterons avec le joueur et l'agent, comme toujours."

La perspective d’un départ limitée

Le dirigeant allemand a toutefois fait part de son optimisme de conserver Jadon Sancho dans ses rangs au vu de la conjoncture actuelle et de la situation économique délicate de beaucoup de clubs : "Je suis très certain que le marché des transferts ne fonctionnera que de manière très limitée cet été. Surtout dans les très grands clubs, vous pouvez voir quel genre de blessures le coronavirus a infligé, et ce ne sont pas de petites blessures qui guérissent en deux semaines."

Le directeur du Borussia Dortmund est également revenu sur la situation de Erling Haaland, confiant que l’intention du club était de le conserver la saison prochaine et que des discussions étaient prévus à ce sujet : "Nous n'avons pas de plan alternatif. Nous en discuterons avec Erling Haaland, son père et son agent Mino Raiola. Nous voulons aussi qu'il soit heureux de rester avec nous, de marquer des buts pour le BVB l'année prochaine avec conviction. Il n'y a pas d'autre plan."